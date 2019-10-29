Опубликована программа Папских богослужений на конец текущего года и начало следующего

В Ватикане была обнародована программа богослужений, которые Папа Франциск возглавит в течение ноября и декабря 2019 года и в январе 2020-го.

Как обычно в первых числах ноября, когда в Католической Церкви поминают усопших верных, Преемник Святого Петра отслужит Святую Мессу за кардиналов и епископов, ушедших в вечность за последний год. Папская поминальная Месса пройдет в соборе Святого Петра на его кафедральном алтаре в понедельник 4 ноября. В воскресенье 17 ноября Святейший Отец уже на главном алтаре главного храма католического мира отслужит Святую Мессу по случаю 3-го Всемирного дня бедных, а с 19 по 26 ноября посетит с Апостольским визитом Таиланд и Японию.

В воскресенье 8 декабря он возглавит традиционное богородичное богослужение у статуи Пречистой Девы Марии на Испанской площади Рима по случаю торжества Непорочного Зачатия. В четверг 12 декабря Понтифик возглавит в базилике Святого Петра Мессу в намерении народов Латинской Америки по случаю празднования Пречистой Девы Марии Гвадалупской. В Рождественский Сочельник 24 декабря Папа отслужит в соборе Святого Петра ночную Мессу, а в сам день Рождества, 25 декабря, провозгласит Послание «Urbi et Orbi». 2019 год Святейший Отец завершит благодарственной Вечерней 31 декабря с пением гимна Te, Deum.

В первый день нового 2020 года Папа Франциск отслужит в базилике Святого Петра Мессу по случаю торжества Пресвятой Богородицы Марии и 53-го Всемирного дня мира, а в понедельник 6 января – Святую Мессу по случаю торжества Богоявления. В воскресенье 12 января, в праздник Крещения Господня, Святейший Отец возглавит Святую Мессу в Сикстинской часовне Апостольского дворца, в ходе которой преподаст таинство Крещения нескольким младенцам – детям работников Римской Курии.

Кроме того, Викариат Римской епархии сообщает, что в субботу 9 ноября, в годовщину освящения базилики Святого Иоанна на Латеранском холме, Кафедрального собора Римской епархии, Святейший Отец возглавит в этом храме Святую Мессу, в ходе которой преподаст благословение священникам, монашествующим и мирянам, участвующим в пастырском служении.

По материалам Vatican News