Опубликована официальная программа Апостольского визита Папы Франциска в Таиланд и Японию

2 октября Зал печати Ватикана обнародовал официальную программу Апостольского визита Папы Франциска в две крупные азиатские страны – Таиланд и Японию. 32-я по счету заграничная поездка Римского Епископа пройдет с 19 по 26 ноября этого года.

Самолет с Понтификом на борту приземлится в военном аэропорту Бангкока 20 ноября в полдень по местному времени. На аэродроме планируется лишь краткая церемония приветствия, а официальные мероприятия пройдут на следующий день – 21 ноября. Папа встретится с премьером-министром страны, ее политическим истеблишментом и дипкорпусом. Его также примет лидер местной буддийской общины (Таиланд – страна с по преимуществу буддийским населением). Затем Святейший Отец отправится в больницу Св. Людовика и пообщается с ее пациентами и персоналом. Завершится день частным визитом к королю Маха Вачиралонгкорну.

День 22 ноября будет целиком посвящен делам религиозным. Он начнется со встречи Святейшего Отца с священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами, затем Папа поговорит с местными епископами. В здании Апостольской нунциатуры он примет своих собратьев по Ордену иезуитов. Встреча Предстоятеля Вселенской Церкви с лидерами христианских конфессий и других религий пройдет в столичном университете. Увенчает день Папская Святая Месса с участием молодежи.

23 ноября Святейший Отец отправится из Бангкока в Токио. Вечером в аэропорту японской столицы пройдет церемония приветствия, после чего Папа встретится с местным епископатом.

День 24 ноября Понтифик проведет в Нагасаки и Хиросиме. В первом из городов он выступит со специальным посланием, направленным против ядерного оружия, а у Монумента мученикам воздаст дань памяти святым, просиявшим на японской земле. Завершится визит в Нагасаки святой Мессой с участием тысяч верующих. В Хиросиме Святейший Отец проведет встречу, темой которой станет борьба за мир, после чего вернется в Токио.

25 ноября Папа Франциск встретится с жертвами катастрофы на атомной электростанции в Фукусиме и их родственниками, посетит Императорский дворец, где его примет император Нарухито, в столичном Кафедральном соборе проведет беседу с молодежью и возглавит святую Мессу. На конец дня запланировано еще одно официальное мероприятие: визит к премьер-министру страны, в ходе которого Понтифик обратится с речью к политикам и дипкорпусу.

Последний день своего Апостольского визита – 26 ноября – Папа проведет в католическом «Sophia University». В университетской часовне он возглавит святую Мессу с участием японских иезуитов, побеседует с руководством учебного заведения, встретится с пожилыми и больными священниками, обратится с речью к преподавателям и студентам. Всё это составит заключительный этап путешествия. Затем Папа Франциск отправится в токийский аэропорт и оттуда вылетит в Рим.

Напомним, что первым Римским Папой, побывавшим в Японии и Таиланде, был святой Иоанн Павел II. Эти его визиты имели место соответственно в 1981 и 1984 годах.

По материалам Vatican News