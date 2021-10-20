Опубликован русский перевод Руководства для Синода

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве публиковала русский перевод Руководства для Синода «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия».

Vademecum для Синода о синодальности

Официальное руководство для слушания и распознавания в поместных Церквях:

Первый этап (октябрь 2021 – апрель 2022)

в епархиях и конференциях епископов

навстречу Ассамблее епископов на Синоде в октябре 2023

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