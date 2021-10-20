Опубликован русский перевод Руководства для Синода
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве публиковала русский перевод Руководства для Синода «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия».
Vademecum для Синода о синодальности
Официальное руководство для слушания и распознавания в поместных Церквях:
Первый этап (октябрь 2021 – апрель 2022)
в епархиях и конференциях епископов
навстречу Ассамблее епископов на Синоде в октябре 2023
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