«Open Doors»: каждый восьмой христианин в мире подвергается гонениям

Благотворительная организация «Open Doors» опубликовала доклад о преследовании христиан в мире, проанализировав статистику за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.

Масштабы гонений на христиан продолжают постоянно возрастать. В странах, за ситуацией в которых ведется наблюдение, примерно 260 миллионов христиан подвергаются преследованиям, в то время как год назад этот показатель составлял 245 миллионов. Таковы данные обнародованного 15 января 2020 года ежегодного отчета благотворительной организации «Open Doors» («Открытые Двери»), вместе с которым был также опубликован «World Watch List 2020» – список пятидесяти стран мира, где гонения на христиан и христианство имеют наибольший размах и отличаются системностью. В отчете были приведены данные, характеризующие степень свободы выражения христианской веры в пяти различных сферах повседневной жизни: в семье, в частной сфере, в своей общине, в церкви, которую посещают, и в публичной жизни своей страны. Под шестым пунктом указан уровень насилия, которому рискуют подвергнуться христиане. Согласно этим данным, каждый восьмой христианин в мире подвергается преследованиям за веру. Из примерно ста стран, в которых зафиксированы гонения и в отношении которых ведется мониторинг, в 73-х уровень гонений определен как «высокий», «очень высокий» или «крайний».

Количество христиан, убитых по причинам, связанным с верой, уменьшилось по сравнению с предыдущим аналогичным периодом с 4305 до 2983. Лидером по этому показателю и далее остается Нигерия. Следующие позиции – за Центральноафриканской Республикой и Шри-Ланкой. «Высокое» место Шри-Ланки обусловлено сопровождавшимися массовыми жертвами терактами на прошлую Пасху.

В пять раз возросло количество нападений на храмы и принадлежащие Церкви учреждения: школы, больницы и т.д. За предыдущий отчетный период таких нападений зафиксировано 1847, а теперь – 9488.

Тревожным явлением остаются случаи сексуального насилия и злоупотреблений, вызванные дискриминацией на религиозной почве, включая также принуждение к вступлению в брак. В общей сложности зафиксировано более восьми тысяч случаев такого насилия, но это, по словам авторов доклада, лишь вершина айсберга, поскольку такие явления обычно имеют место в домашней среде и не предаются огласке. Можно обоснованно предположить, что ежедневно примерно 23 женщины-христианки становятся жертвами сексуального насилия именно вследствие своей религиозной принадлежности. Цель подобных актов – запугать их, сломить их волю.

Хотя количество убийств по причинам, связанным с исповеданием христианской веры, уменьшилось, впечатляющим остается рост давления на христиан, что проявляется во всякого рода притеснениях, в проявляемых по отношению к христианам агрессии, насилии и дискриминации. Одиннадцать стран, уровень преследования в которых определен как «крайний», остаются теми же, что и в прошлом году. Начиная с 2002 года, первую позицию неизменно занимает Северная Корея. Также Афганистан, Сомали и Ливия, занимающие следующие ступеньки, набрали 90 и более оценочных баллов, которыми определяется уровень гонений. На пятом месте традиционно остается Пакистан, где до сих пор действует известный закон о богохульстве.

Впервые в список 50 стран с наибольшим уровнем преследований христиан попали Буркина-Фасо и Камерун, подтверждая тем самым общее ухудшение ситуации в Сахеле [Сахель – тропический саванный регион в Африке, на территории которого расположено десять государств с общим населением более 300 миллионов человек: Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея], где активны не менее 27 джихадистских группировок. В частности, на севере Буркина-Фасо за последний год было закрыто свыше 200 храмов.

Год за годом сокращается численность христиан на Ближнем Востоке. В Ираке до войны 2003 года насчитывалось 1,5 миллиона христиан, сегодня их всего 200 тысяч. Возвращению христиан в долину Ниневии после поражения так называемого «Исламского государства» (запрещено в России – ред.) никак не способствует фактическое отсутствие любых гарантий безопасности. В Сирии из более чем 2 миллионов, количество христиан сократилось до 744 тысяч.

Иной характер имеют гонения в Латинской Америке. Там непосредственная опасность грозит тем духовным лицам и мирянам, которые в силу своих религиозных убеждений бросают вызов организованной преступности. Прежде всего, это касается таких стран как Мексика и Колумбия, последняя из которых попала в WWL2020, заняв в списке 41-е место.

По материалам Vatican News