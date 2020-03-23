«Опасные иллюзии»: великопостные духовные упражнения, когда наступает пандемия

Время Великого Поста это время подготовки к величайшему торжеству – Пасхе, это время духовного обновления, время радости, время, когда мы «стряхиваем» с себя всё ветхое в нас, чтобы обрести способность жить. Но в этом году время Великого Поста для многих стран мира стало временем испытаний: по Земле шествует пандемия коронавируса СOVID-19, собирая обильный и страшный «урожай» смертей. К сожалению, и Россия не стала исключением. Как раз это обстоятельство и повлияло на саму атмосферу, в которой прошли великопостные духовные упражнения в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. С одной стороны, не смог приехать заявленный ранее проповедник, и настоятелю прихода отцу Владимиру Кабаку пришлось срочно искать замену, с другой – атмосфера была необычной и непривычной, но именно это обстоятельство позволило как нельзя лучше пережить и осознать услышанное.



Великопостные духовные упражнения в нашем приходе провел отец Дарек Харасимович. Собор был далеко не полон: многие предпочли остаться дома и посмотреть трансляцию он-лайн, но те, кто всё же пришел, смогли «окунуться» в атмосферу подлинной благодати, царившей в храме. Отец-реколлекционист предложил тему «Опасные иллюзии». Само это название сразу же привлекло внимание: о каких иллюзиях пойдет речь, почему они опасны?

Священник, заметив некоторое недоумение на наших лицах, тут же сформулировал нам простые, но очень глубокие по сути вопросы: «В чем сущность Великого Поста? Что мешает нам зрело и плодотворно проживать его?». Ответ прост – опасные иллюзии. Одной из таких иллюзий является широко распространенное заблуждение, будто Великий Пост – это время печали. На самом деле это совсем не так. Великий Пост – это время радости, предвкушение долгожданного Воскресения. Воскресение Иисуса – это окончательная победа под смертью. «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». И если Рождество – это торжество с некой долей горечи – ведь Иисус рождается для того, чтобы умереть, то Пасха – это праздник торжества жизни. Так как же можно грустить, когда мы готовимся к наступлению столь великой радости? И если мы живем иллюзией, будто пост есть время печали, значит, мы неправильно понимаем и переживаем его. Время Великого Поста – это время, помогающее нам достичь более глубокого познания Христа, погрузится в Его Тайну. Не во многие тайны, а именно в одну Великую Тайну, Тайну любви Бога к человеку, явленную через Крест.



Познанию Тайны Иисуса учит нас апостол Павел. Он долгое время пребывал во власти иллюзий, считая Иисуса преступником. Он радовался, что Его удалось «остановить», отчаянно сражался с Его учениками… Он жил в иллюзии, полагая, будто своими поступками служит Богу. И только после того, как Господь явился ему по дороге в Дамаск, он познал великую Тайну Креста и заявил со страниц своего Послания к Филиппийцам: «[Я] всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп 3,8).



Великий Пост – это также время проверки, насколько зрелой является наша вера. Ее зрелость или незрелость отражается в нас и на нас. Зрелая вера выражает себя в молитве, достигая ушей Иисуса, она радует Его и приносит обильные плоды. Но даже незрелая молитва всё-таки приносит свои плоды, пусть и не столь значительные. Господь дает нам по нашей вере: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажите горе сей ‘перейти отсюда туда’, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас» (Мф 17,19). Молитва, будучи выражением нашей веры, есть также разговор с Богом и о Боге. А потому одной из опасных связанных с этим иллюзий является то, что мы предпочитаем говорить исключительно о себе, о своей жизни и своих проблемах, о своих переживаниях и желаниях… Мы забываем, что в молитве не мы самые главные, самое главное – не наша жизнь, наши проекты и планы; главное – это Господь и Его мир. Подлинная молитва – для Господа и о Господе. Именно в молитве и через молитву мы познаём Господа и Его любовь к нам. Вся наша жизнь становится экзаменом нашей любви к Богу, а молитва есть способ познавать Его. Познание Господа начинается здесь, на Земле, а продолжится там – в Его Царствии, это столь же бесконечный процесс, как и Сам Господь. Прекрасный образец молитвы дает нам Сам Иисус: Он научил Своих последователей молитве «Отче наш», в которой отражены основные ценности Божия мира. В этой молитве мы называем Господа своим Отцом, но не «моим» или «твоим», а нашим. Он – Отец каждого из нас и всех нас. Мы взываем «да святится Имя Твое» и благодарим Его за Великую Тайну Боговоплощения, за наше рождение и жизнь. Мы просим о хлебе насущном и об искуплении. Мы выражаем послушание Божьей воли, доискиваясь, как нам поступить. И, покоряясь воле Господа, – «да будет воля Твоя», – всей душой хотим ее исполнить. Вершиной нашей молитвы является Евхаристия. Пройдут века, измениться мир, но неизменными в нем останутся Святое Писание, Святая Месса и Евхаристия. Никогда и нигде не появится что-либо лучшее и совершеннейшее, чем это.



Еще одна опасная иллюзия: мы верим в Бога, но не живем для Него. Мы обращаемся к Нему с тысячей просьб, но сам по себе Господь нас не интересует. Он для нас – Тот, Кто исполняет наши желания, и только. Мы постоянно просим Его о чём-то, но забываем, что верить в Бога, это значит носить Его в своем сердце, которое мы открываем другим людям, чтобы служить им. Если мы подлинно верим в Бога, то делаем что-то не только для себя, но в первую очередь для других. Вспомним Марию: Она, будучи беременной, собралась в далекую и нелегкую дорогу, чтобы послужить Елизавете; Она, заметив, что кончилось вино за свадебным столом, тут же обратилась к Сыну за помощью… Притом, охотно помогая другим, Она никогда не требовала внимания к Себе, не ждала, что кто-то начнет служить Ей. Служить ближним сложнее, чем наслаждаться собственным покоем, но, откликаясь на Божий призыв к служению, ты преисполняешься радостью, ты знаешь, для чего живешь.



Завершая свои размышления, отец Дарек еще раз призвал всех нас с большей зрелостью и искренностью взглянуть на свою веру и молитву и честно ответить себе на вопрос: зачем и для чего мы приходим в храм? Чтобы встретиться с Господом или, может быть, чтобы пообщаться с друзьями? Или просто по привычке? А насколько зрелой является наша молитва? Есть ли это разговор с Богом и о Боге, или же только разговор о нас самих?



Как известно, в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие недели не будет публичных богослужений, хотя храмы по-прежнему открыты. И, придя воскресным утром в храм, я обнаружила его почти пустым. Повсюду царила тишина, лишь изредка нарушаемая шагами тех, кто шел к исповедальне или к алтарю, на котором были выставлены Пресвятые Дары. И мне, стоящей на коленях перед Дароносицей, так ярко припомнилось всё сказанное отцом-реколлекционистом накануне о вере, молитве и опасных иллюзиях…



Ольга Дубягина

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