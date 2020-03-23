Письмо архиепископа Павла Пецци об отмене публичных богослужений в Москве и Санкт-Петербурге и ограничении их в других городах

Дорогие братья и сёстры,

в дополнение к предыдущим письмам от 13.03.2020 г. и от 18.03.2020 г. и к Декрету № 41/20 от 18.03.2020 г., учитывая рекомендации правительства Москвы, и с уверенностью, что от всех нас требуется в духе жертвенности и любви друг к другу сделать ещё один шаг, я пришёл к решению начиная с воскресенья 22.03.2020 г. по четверг 09.04.2020 г. приостановить все публичные богослужения в Москве и Санкт-Петербурге.

В остальных приходах публичные богослужения разрешаются только в том случае, если число людей, находящихся в храме, не превышает 30 (тридцать) человек; соблюдается дистанция между людьми не менее 2 (двух) метров; все участники используют средства индивидуальной защиты (например, медицинские маски). Прошу верующих молиться дома и без крайней необходимости не посещать храм. Даю всем верным на это время диспенсацию от обязанности участия в воскресных и праздничных богослужениях.

В настоящий момент нам нужно осознать, что конкретная человечность каждого верующего есть путь спасения для него самого и для всего общества. Поэтому мы должны беречь здоровье каждого человека, особенно наиболее уязвимых и пожилых. Я прекрасно понимаю, что меры, которые я устанавливаю и которые, возможно, будут не последними, могут вызвать у вас непонимание, смущение или даже возмущение. Именно в такие моменты, как этот, нам нужно обращаться к святому Иосифу, как мы это сделали особым образом вчера, в день его торжества. Святой Иосиф не боялся принять все нужные меры, для того чтобы сберечь жизнь Иисуса и своей жены Марии. Он, даже если не понимал всё до конца, в самые трудные минуты был уверен в воле Божией, которую возвестил ему Ангел. Для нас сегодня Ангел – это голос Церкви, которая движима лишь заботой о благе своих детей.

Призываю священников, ответственных за те приходы и общины, о которых я сказал выше, как можно скорее и полнее проинформировать о моём решении свою паству и, по возможности, позаботиться о том, чтобы ежедневно совершать хотя бы одно богослужение, в котором верные могли бы участвовать удалённо. Также прошу этих священников, особенно в ближайшее воскресенье, быть готовыми принять тех верующих, которые, не зная об установленных мерах, придут в храмы. Преподавая Святое Причастие, пусть священники строго соблюдают все меры предосторожности, а в случае скопления большого количества народа пусть объяснят людям ситуацию и попросят их немедленно возвратиться домой. Также прошу священников быть готовыми индивидуально принимать верующих, которые в случае крайней нужды придут в храм, чтобы молиться, исповедоваться, принять Причастие.

Дорогие братья и сёстры, Святая Месса не отменяется, храмы не закрываются! Священники будут служить Святые Мессы приватно. Эти Мессы служатся на благо народа, и вы должны знать и понимать это. В этих непростых обстоятельствах я призываю всех вас совершать духовное причастие. Это можно делать во время обряда причащения, если вы участвуете в трансляции Святой Мессы, или в любой другой подходящий момент, читая следующую молитву:

К Твоим стопам, о мой Иисусе, я припадаю

и приношу Тебе раскаяние своего сокрушённого сердца,

погружённого в собственное ничтожество

и в Твоё святое присутствие.

Поклоняюсь Тебе в Таинстве Твоей любви

и желаю принять Тебя в бедной обители,

какую предлагает Тебе моё сердце.

В ожидании блаженного момента,

когда я приму Тебя в Святом Причастии,

желаю получить Тебя в духе.

Приди ко мне, о мой Иисусе,

чтобы я смог прийти к Тебе.

Да воспламенит Твоя любовь всё моё существо,

в жизни и в смерти.

Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя.

Аминь.

Дорогие братья и сёстры, примите мои слова как знак духовной близости к каждому из вас, потому что, как я уже сказал во время проповеди вчера, в торжество Святого Иосифа, духовная близость, духовное общение между нами прочнее, глубже, чем физическое. Сегодня мы призваны укрепиться в уверенности, что духовное присутствие Христа, сопровождающего нашу жизнь, является реальным. Я призываю вас свидетельствовать друг другу через письма, через сообщения о том, как вы пережили в своей жизни реальность духовной близости Христа, для обогащения веры, надежды и любви всей нашей Церкви.

Ваш епископ во Христе

† Павел Пецци

г. Москва, 20 марта 2020 года

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве