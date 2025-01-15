Общая аудиенция в Ватикане 15 января. Папа Франциск: «Счастье самых слабых созидает мир для всех» (+ ФОТО)

В среду Папа Франциск обратился к паломникам в Зале Павла VI с катехизическим наставлением, акцентируя внимание на защите детей от эксплуатации и насилия: проблема детского труда и злоупотреблений остаётся актуальной в современном мире, несмотря на усилия по её искоренению. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, «злоупотребление детьми – отвратительный и чудовищный поступок, это не только социальная язва и преступление, но и грубейшее нарушение Божьих заповедей». К сожалению, миллионы детей вынуждены работать, участвовать в опасной и аморальной деятельности, становиться жертвами торговли людьми, проституции, детской порнографии и принудительных браков.

Епископ Рима отметил, что бедность, недостаток социальной поддержки для семей, маргинализация и безработица являются основными факторами, которые способствуют детской эксплуатации. Молодёжь, оказавшаяся в сложных условиях, часто занимается незаконной деятельностью, в том числе торговлей наркотиками. Но мы нередко предпочитаем не замечать этих проблем, подчеркнул Папа и рассказал о своём юном соотечественнике Лоане, которого похитили:

«Где он теперь, неизвестно. Одна из гипотез – что у него извлекли органы для пересадки. <…> Такое происходит; кто-то возвращается со шрамом, кто-то умирает. Поэтому сегодня я хотел бы вспомнить этого мальчика Лоана».

Необходимо обратить внимание на социальную несправедливость, которая заставляет живущих по соседству детей «выбирать диаметрально противоположные пути и судьбы, потому что один из них родился в неблагополучной семье». Подобное разделение между детьми неприемлемо, и ответом должно быть пробуждение сознания, практическая солидарность с пострадавшими детьми, создание безопасных условий для их развития.

Папа напомнил, что Господь Иисус призывает к свободе и счастью, к состраданию и защите самых уязвимых, и предложил задуматься о личной ответственности каждого человека. Ведь каждый может противостоять эксплуатации несовершеннолетних, например, отказаться от покупки товаров или продуктов, в производстве которых используется детский труд. Осознанное потребление – первый шаг к тому, чтобы не стать соучастниками зла.

Святейший Отец призвал учреждения и бизнес перенаправлять инвестиции в компании, которые не используют детский труд. Многие государства и международные организации уже приняли законы и директивы против детского труда, но можно сделать ещё больше. Важную роль в борьбе с детской эксплуатацией могут сыграть и журналисты, повышая общественную осведомлённость о проблеме. «Не бойтесь всё это обличать!» – призвал работников СМИ Епископ Рима и поблагодарил всех, кто не отворачивается от детей, вынужденных слишком рано становиться взрослыми; Господь сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25,40).

В конце наставления Епископ Рима привёл в пример святую Мать Терезу Калькуттскую, посвятившую жизнь заботе о самых обездоленных детях:

«Сопровождая своим нежным и заботливым взглядом, пусть она поможет нам заметить невидимых малышей, столь многих рабов в мире, который мы не можем обречь на его же несправедливость. Ведь счастье самых слабых созидает мир для всех».