Общая аудиенция в Ватикане 10 августа. Папа: старость – знак надежды на исполнение Божьего обетования (+ ФОТО)

В среду 10 августа на общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Франциск закончил цикл катехизических наставлений, посвящённых старости. В центре внимания Святейшего Отца находилась трогательная сцена прощания Иисуса со Своими учениками из Евангелия от св. Иоанна. Передает русская служба Vatican News.

Расставаясь, Господь утешает друзей: «Да не смущается сердце ваше» (Ин 14,1) и обещает: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (ст. 3). Ранее Он говорил Петру: ты «после пойдёшь за Мною» (13,36). Время, уготованное апостолам на земле, по словам Папы Франциска, неизбежно связано «с хрупкостью свидетельства и трудностями братства», но также с изумительным благословением веры: «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит» (14,12), – заверяет Иисус. Это величайшее обетование, подчеркнул Папа, но в него непросто поверить до конца.

«Старость – самое подходящее время для трогательного и радостного свидетельства этого ожидания. В пожилом возрасте дела веры, которые приближают нас и других к Царству Божьему, уже не подвластны силе, словам и порывам молодости и зрелости. Но именно они делают ещё более прозрачным обещание истинного предназначения жизни: место за трапезой с Богом, в Божьем мире».

Епископ Рима посоветовал поместным Церквам продвигать конкретные инициативы для «оживления этого особого служения ожидания Господа, поощрять индивидуальные харизмы и общественные качества пожилых». Старость, проходящая в унынии из-за упущенных возможностей, несёт уныние и себе, и окружающим; но старость, прожитая с уважением к реальной жизни, окончательно разрушает заблуждение о человеческой силе, а также о Церкви, самодостаточной для собственного успеха. Когда мы освобождаемся от этой самонадеянности, подаренное нам время старения уже само по себе становится одним из тех «больших» дел, о которых говорит Иисус. Время превосходит пространство, и наша жизнь не предназначена для уединения в «воображаемом земном совершенстве»: ей суждено выйти за пределы, пройти через смерть. «Наш пункт назначения находится не здесь, а рядом с Господом, где Он пребывает вечно», – подчеркнул Святейший Отец:

«Здесь, на земле, начинается процесс нашего ‘послушничества’. Мы – стажёры, ученики жизни: посреди тысячи трудностей мы учимся ценить Божий дар, с честью и ответственностью делясь им и взращивая его плоды для всех. Время жизни на земле является благодатью этого перехода. Остановить время, желая вечной молодости, неограниченного богатства, абсолютной власти, не только невозможно, но и абсурдно».

Наше существование на земле, отметил Папа, – «это время приобщения к жизни, которая находит своё воплощение только в Боге». Мудрая старость приближает надежду на исполнение Божьего обетования: «Божье пространство, которое Иисус готовит для нас со всей тщательностью, превосходит время нашей земной жизни», поэтому Господь призывает радоваться течению времени: «Это не угроза, это обетование», ведь Божий мир – это бесконечное пространство, над которым не властно течение времени. Папа отметил, что Рай справедливо называют полнотой блаженства и света, но в притчах о Царстве Божьем Иисус «вкладывал в него больше жизни», радости и праздника. Старость, прожитая в ожидании Господа, может стать совершенной ‘апологией’ веры, которая даёт каждому повод к упованию, подчеркнул Святейший Отец:

«Старость проясняет обетование Иисуса, отражаясь в Святом граде, о котором говорится в Книге Откровения (21-22). Старость больше всего подходит для возвещения радостной вести о том, что жизнь – это начало окончательного свершения, и пожилые люди являются свидетелями этого обетования. Лучшее ещё впереди: таково послание стариков и старушек. Лучшее ещё должно наступить. Дай Бог нам старость, способную на это!».