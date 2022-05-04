Общая аудиенция 4 мая. Папа Франциск: практика веры – признак силы в старости (+ ФОТО)

В среду 4 мая Святейший Отец продолжил катехизические наставления о старости, подчеркнув её связь с высокой честью веры. В начале общей аудиенции на площади Святого Петра прозвучал фрагмент из Первой книги Маккавейской – о подвиге веры библейского Елеазара, который жил во времена гонений царя Антиоха Епифана. Подробности передает русская служба Vatican News.

В обращении к паломникам Папа отметил, что личность этого благочестивого старца свидетельствует об особой связи, которая существует между верностью в пожилом возрасте и незапятнанной верой. «Честь веры, – отметил Папа Франциск, – периодически подвергается давлению, порой жестокому, со стороны господствующей культуры, которая стремится принизить веру, относясь к ней как к археологической находке, древнему суеверию, анахроничному упрямству».

Библейская история рассказывает эпизод, когда евреев по указу царя вынуждали отрекаться от веры: переход в язычество знаменовался вкушением идоложертвенного мяса. Когда подошла очередь уважаемого старца Елеазара, царские чиновники по дружбе посоветовали ему притвориться, будто он ест это мясо, и тем самым спасти жизнь «малым, незначительным жестом».

Спокойный и твёрдый ответ Елеазара, подчеркнул Папа, основан на поразительном аргументе: «Надругательство над верой в старости – ради нескольких дней – не может сравниться с наследием, которое она должна оставить молодым поколениям». Все свои долгие годы Елеазар жил верой и теперь, на закате дней, он не отрекся от неё даже притворно: в противном случае он бы обрёк новые поколения на мысль, что вся его вера была фикцией, легковесной обёрткой, от которой можно отказаться, думая удержать её внутри. По словам Елеазара, такой жест «не делает чести вере, даже перед Богом», а эффект будет разрушительным для духовной жизни молодёжи, подчеркнул Папа:

«Именно старость <…> предстаёт здесь как решающее, незаменимое место для свидетельства. Слабый старик, признавший неважность практики веры, заставит молодых считать, что вера никак не связана с жизнью. Вера – с самых истоков – представлялась бы им набором моделей поведения, которые при необходимости можно симулировать или скрывать, поскольку ни одна из них не является жизненно важной».

Святейший Отец напомнил о древней гностической ереси, согласно которой вера касалась духовности, а не практики; силы разума, а не формы жизни. По мнению гностиков, верность и уважение веры не имеют ничего общего с поведением, со структурами и символическими жестами. Соблазн такой перспективы до сих пор силён, ибо она по-своему интерпретирует неоспоримую истину: веру никогда нельзя сводить к набору «диетических правил» или социальных практик. «Беда в том, что гностическая радикализация этой истины сводит на нет реализм христианской веры, которая всегда должна проходить через воплощение», через конкретные знаки Бога в жизни общины.

Во многих тенденциях нашего общества и культуры, отметил Папа Франциск, «практика веры подвергается негативному изображению, иногда в форме культурной иронии, нередко с завуалированной маргинализацией». Практика веры рассматривается как бесполезная и даже вредная внешняя сторона, как пережиток древности, как замаскированное суеверие: иными словами, «что-то для стариков», причём «давление, которое эта огульная критика оказывает на молодые поколения, очень сильно». Известно, что практика веры может стать бездушной витриной, но сама по себе она вовсе не бездушна. «Возможно, именно мы, старики, – подчеркнул Папа, – должны возвратить вере её почёт. Практика веры – это не символ нашей слабости, а, скорее, признак её силы. Мы далеко не юны, и мы не шутили, когда становились на путь Господень!»

В конце обращения Епископ Рима сказал:

«Вера заслуживает уважения и почёта до самого конца: она изменила нашу жизнь, очистила наш разум, научила поклонению Богу и любви к ближнему. Вера – это благословение для всех; вся вера, а не часть её. Мы не променяем веру на горстку спокойных дней. <…> Со всем смирением и твердостью мы именно в старости покажем, что вера не есть ‘что-то для стариков’. Нет. Она – для жизни. Нужно верить в Святого Духа, творящего всё новое, и Он с радостью поможет нам».

Фото — Vatican.va