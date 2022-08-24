Общая аудиенция 24 августа. Папа: пожилые да будут светом для мира (+ ФОТО)

«Образом Богородицы, вознесенной на небо, я хотел бы завершить цикл бесед о старости», – сказал Папа Франциск на общей аудиенции 24 августа, пояснив: «В тайне Успения Пресвятой Девы нам явлена полнота благодати, определившая судьбу Марии, и показано наше предназначение». Передает русская служба Vatican News.

Богословы всегда размышляли о связи этого единственного в своем роде успения со смертью, хотя в догмате о вознесении Матери Христа эта связь не упоминается. «Гораздо важнее было бы выявить связь этой тайны с воскресением Сына, которое открывает путь к порождению жизни для всех нас», отметил Папа: «В Успении Марии, в Ее воссоединении с воскресшим Христом не только преодолевается обычная телесная тленность человеческой смерти, но еще и предвосхищается телесное принятие Божьей жизни. В этом событии предвосхищена наша участь быть воскрешенными, ибо, согласно христианской вере, Воскресший есть первенец множества братьев и сестер».

Следуя словам Иисуса, сказанным Никодиму, можно полагать, что это похоже на второе рождение (см. Ин 3,3-8). Если первое было рождением на земле, то второе – рождение на небесах. В тексте, который был прочитан в начале общей аудиенции, апостол Павел говорит о родовых муках (см. Рим 8,22), и это не случайно, пояснил Папа Франциск: подобно тому, как выйдя из чрева матери, мы остаемся самими собой – тем же человеческим существом, которое было в утробе – так и после смерти мы рождаемся на небо, в Божье пространство, и это все еще мы, ходившие по этой земле. То же самое произошло с Иисусом: Воскресший – это все тот же Иисус: Он не теряет Своей человечности, приобретенного опыта или даже Своей телесности, потому что без этого Он перестал бы быть Самим Собой, Иисусом.

Об этом нам говорит опыт учеников, которым Христос являлся в течение сорока дней после Своего воскресения, продолжил Святейший Отец. Господь показывает им раны, запечатлевшие Его жертву, однако они больше не являются следами мучительной смерти: теперь они – неизгладимое доказательство Его верной любви до конца. Воскресший Иисус в Своем теле – это одна из трех Ипостасей Бога, и в этой тринитарности Он не теряет Свою память, не отказывается от Своей истории, не разрывает отношений, с которыми Он жил на земле. Господь обещал Своим друзьям: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин 14,3).

«Воскресший Христос живет в Божьем мире, где есть место для каждого, где создается новая земля и строится небесный град, последняя обитель человека. Мы не можем представить себе это преображение нашей смертной телесности, но мы уверены, что оно сохранит наши лица узнаваемыми и позволит нам остаться людьми на небесах Божьих. Это позволит нам с возвышенным чувством участвовать в бесконечном и блаженном изобилии творческого акта Бога», – сказал Епископ Рима.

Говоря о Царстве Божьем, Иисус описывает его как свадебный пир, как праздничную трапезу с друзьями, как работу, которая делает дом идеальным, или как «сюрпризы», которые делают урожай богаче, чем посев, продолжил Святейший Отец. Серьезное отношение к евангельским словам о Царстве Божьем позволяет наслаждаться Божьей действующей и созидательной любовью и приводит в гармонию с беспрецедентным предназначением жизни, которую мы сеем. «В старости, дорогие мои сверстники, все острее ощущается важность тех многочисленных ‘мелочей’, из которых состоит жизнь: ласковое прикосновение, улыбка, благодарность, неожиданная радость, искреннее радушие, верные друзья. Главное в жизни, что нам дороже всего, по мере приближения к расставанию становится для нас окончательно ясным. И это – мудрость старости, которая освещает жизнь детей, молодежи, взрослых, всего общества». Вся наша жизнь, отметил Святейший Отец, похожа на семя, которое должно упасть в землю, чтобы прорасти и дать плод. Оно обязательно прорастет, как и все остальное в мире; не без родовых мук, не без боли, но непременно родится (ср. Ин 16,21-23). Жизнь воскресшего тела будет в сто и тысячу раз живее, чем мы вкушали ее на этой земле (ср. Мк 10,28-31)».

Завершая катехизическое наставление, Епископ Рима сказал:

«Ожидая апостолов у озера, воскресший Господь жарит рыбу (ср. Ин 21,9) и предлагает ее им. Этот жест заботливой любви дает представление о том, что ждет нас, когда мы переправимся на другой берег. Да, дорогие братья и сестры, особенно вы, пожилые, – давайте помнить о том, что все лучшее в жизни еще впереди. Мы старые, и казалось бы, чего нам еще ожидать? – Самого лучшего, потому что лучшее в жизни еще впереди. Будем же надеяться на эту полноту жизни, которая нас ожидает, когда Господь призовет нас. Матерь Господа и наша Мать, предваряющая нас на небесах, да поможет нам вновь обрести трепет ожидания. Это особое ожидание Господа, с трепетом и страхом, ибо мы не знаем, что означает этот переход. Но будем бодрствовать, дорогие старики, ведь Господь ждет нас. Всего лишь переход, а потом – праздник».