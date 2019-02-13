Обращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи со столбцовской трагедией

«Ища причины подобных трагедий, недостаточно сосредотачиваться только на социальных причинах или семейным обстоятельствах, в том числе на семейном насилии, против которого Костел был и остается», – пишет архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем обращении по поводу трагедии, которая 11 февраля произошла в Столбцах (Республика Беларусь).

11 февраля 2019 г., когда Католическая Церковь в литургический день памяти Божией Матери Лурдскай особо молится за больных больных, в столбцовской школе №2 случилась трагедия – учащийся 10 класса ножом убил учительницу и одного ученика и сильно ранил еще двоих школьников.

Еще совсем недавно мы удивлялись тому, что в американских школах, супермаркетах и ​​на улицах стреляют, убивают и калечат людей, в том числе и детей. Но подобная практика становится реальностью жизни мирной Беларуси. Средства массовой информации все чаще сообщают о различного рода преступлениях, совершенных в нашем обществе: мать выбрасывает на свалку младенца, сын убивает родителей, молодой человек с бензопилой нападает на женщину в торговом центре. Сейчас трагедия в столбцовской школе…

На каких основополагающих принципах воспитывается сегодня молодежь, на воспитание которой наибольшее влияние имеют не семья и школа, а интернет и средства массовой информации? Что там видят дети? Чаще всего насилие, убийства, алкоголь, наркотики, аморальный образ жизни и т.п.

Вместе с тем, когда мы ищем причины этой ужасной трагедии, то, прежде всего, должны обратить внимание на проблему духовного воспитания молодого человека. Это тот фундамент, на котором должно строиться будущее молодежи, как будущее нашей Родины.

Без фундамента нельзя построить дома. Такая строение подобно дому, возведенному на песке, который смоют потоки воды и разрушат ветры, как говорит Христос. Без духовного фундамента нет будущего.

В такой сложной ситуации мы должны задаться вопросом: «Quo vadis, Belarus? – Куда идешь, Беларусь?»

***

Напомним, что в минувший понедельник в школе №2 города Столбцы Минской области подросток напал с ножом на учителя и учеников. По данным Следственного комитета РБ, погибла 50-летняя преподавательница истории и обществоведения. Женщина скончалась на месте. Также были ранены двое вступившихся за нее одноклассников нападавшего. После нападения в другом кабинете подросток ранил 17-летнего ученика 11-го класса, который скончался на месте.