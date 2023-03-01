Обнародованы девиз и логотип Апостольского визита Папы Франциска в Венгрию

«Христос – наше будущее»: таков девиз предстоящего Апостольского визита Папы Франциска в Венгрию, который будет проходить с 28 по 30 апреля 2023 года. Передает русская служба Vatican News.

По сообщению Зала печати Ватикана, центральным элементом логотипа является Цепной мост в Будапеште, старейший подвесной мост Венгрии, перекинутый через Дунай. Это дорожное сооружение, символ столицы и страны, изначально было построено для соединения древних городов Буды и Пешта и открыто в 1849 году. Цепной мост, отмечается к коммюнике, «призван подчеркнуть мысль, неоднократно упоминавшуюся Святейшим Отцом, о важности наведения мостов между людьми».

На высокий пилон моста с двух сторон опираются цепи, окрашенные цветами флагов Святейшего Престола (жёлтым и белым) и национальными цветами Венгрии (красным, белым и зелёным). Логотип окаймлён кругом – символом Евхаристии, а также мира, искупленного Христом.

По информации организаторов, в левой верхней части круга крест напоминает о речи Папы Франциска (12 сентября 2021 года в Будапеште) в которой была выражена надежда, что именно крест станет мостом между прошлым и будущим. В правой верхней части круга расположен девиз апостольской поездки: «Христос – наше будущее» и ниже – надпись «Папа Франциск в Венгрии 28-30 апреля 2023 года».