Обнародована тема III Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых

В воскресенье 23 июля будет отмечаться III Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Тема, выбранная Святейшим Отцом, – «Милость Его из рода в род» (Лк 1,50) – выражает тесную связь со Всемирным днём молодёжи, который через несколько дней после этого события пройдёт в Лиссабоне (1-6 августа 2023 года), сообщает Vatican News.

В коммюнике Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни отмечается, что тема всемирного молодёжного форума «Мария, встав, с поспешностью пошла» (см. Лк 1,39) говорит о том, что «юная Мария отправляется навестить престарелую родственницу Елизавету и в своём Magnificat громко провозглашает силу завета между молодыми и стариками».

«По этому случаю Папа Франциск возглавит Святую Мессу в базилике Святого Петра и призывает приходы, епархии, ассоциации и церковные общины по всему миру организовать празднование этого Дня в их собственном пастырском контексте», – говорится сообщении ватиканского ведомства.