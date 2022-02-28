Обнародована тема 108-го Всемирного дня мигрантов и беженцев

Пресс-служба Святейшего Престола обнародовала тему послания Папы Франциска на 108-й Всемирный день мигрантов и беженцев, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 25 сентября 2022 года, сообщает Vatican News.

Для своего традиционного послания на этот день Папа Франциск выбрал тему «Построим будущее вместе с мигрантами и беженцами». Этим «подчёркивается обязательство, которое все мы призваны взять на себя, чтобы построить будущее, отвечающее Божьему замыслу, никого не исключая», говорится в коммюнике. «Строить вместе» означает прежде всего признание и поощрение вклада мигрантов и беженцев в дело созидания, «поскольку лишь таким образом можно построить мир, гарантирующий условия для целостного развития всех людей».

В послании, разделённом на шесть подтем, «будут рассмотрены некоторые существенные компоненты вклада мигрантов и беженцев – реального и потенциального – в социальный, экономический, культурный и духовный рост общества и церковных общин».

Для надлежащей подготовки к празднованию этого дня, уточняется в сообщении, Отдел по проблемам мигрантов и беженцев при Департаменте служения целостному развитию человека начнёт с конца марта информационную кампанию: специальные мультимедийные пособия, информационные материалы и размышления богословов и специалистов помогут углубить тему, выбранную Святейшим Отцом, говорится в коммюнике Ватиканского зала печати.