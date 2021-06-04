О преодолении похоти

Допустимо ли для преодоления похоти принимать лекарства, которые на гормональном уровне блокируют половое влечение?

Нанесение себе увечий не может быть нравственно допустимо, и точно так же недозволительно наносить увечье репродуктивной способности, которой Бог наделил человека и которая, как и любой другой орган, оказывает благотворное влияние на человека. «Единый телом и душою, — гласит соборная конституция «Радость и надежда», — человек в своем телесном составе собирает в себе элементы мира материального, а через него они достигают своей высшей точки и возносят голос к свободной хвале Творцу. Следовательно, человеку не должно презирать телесную жизнь: напротив, он обязан ценить свое тело, сотворенное Богом и предназначенное воскреснуть в последний день, считать его благим и достойным чести». Преодоление же похоти и добродетель целомудрия заключается не в «отрезании» своих чувств, а в том, чтобы побеждать свои греховные наклонности с помощью актов воли. Для нас, христиан, эти волевые акты вдохновлены любовью к Богу и к ближнему, сопровождаются молитвой и благодатью. Именно таким образом человек может достичь зрелости и самообладания в той сфере, которая затрагивает самый сокровенный аспект человеческой личности, как говорил святой Папа Иоанн Павел II, — аспект, который оказывает благотворное влияние на все остальные сферы жизни человека.

Добродетель целомудрия – это не просто успокоение чувственности, но и способность ежедневно приносить себя в жертву, то есть способность к самоотдаче. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что ампутация детородных органов (и это можно отнести также к химической кастрации), — ампутация детородных органов не подавляет искушений и не ведет к умиротворению, не тормозит мысли.

Целомудрие – это не столько умиротворение чувств, сколько духовная сила. В апостольском увещании Familiaris consortio учительство Католической Церкви напоминает, что целомудрие – это «добродетель, которая ведет человека к подлинной зрелости, делая ее способной уважать и продвигать супружеский – то есть предназначенный для супружеской любви – аспект тела». Целомудрие не следует понимать как репрессию: наоборот, целомудрие хранит полученный от Бога драгоценный дар любви, в виду той самоотдачи, к которой призван каждый человек в своем специфическом состоянии, будто то брак или безбрачие – богопосвященное или же вынужденное.

При этом нельзя отрицать, что в некоторых случаях необходимо прибегать к лекарственным препаратам, которые помогают побороть компульсивные и опасные наклонности. Но здесь речь идет уже о психическом здоровье человека, а в этой сфере, как мы знаем, дискурс о нравственности и об ответственности несколько иной. Воля психически нездорового человека может быть совершенно парализована.

При всем выше сказанном, предположение о химической кастрации как способе преодоления похоти противоречит достоинству человеческой личности.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News