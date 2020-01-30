Новый префект «миссионерской» дикастерии прибыл в Рим и приступил к работе

Кардинал из Филиппин Луис Антонио Гоким Тагле прибыл в Рим, чтобы приступить к исполнению обязанностей префекта Конгрегации евангелизации народов. Бывший архиепископ Манилы был назначен на этот пост 8 декабря 2019 г.

Во время торжественной Святой Мессы в Кафедральном соборе столицы Филиппин верные поблагодарили своего архипастыря за его служение. Напоследок все они, воздев руки, молились о ниспослании уходящему архиепископу благословения Божия на новом месте его работы. От лица Манильской архиепархии к кардиналу обратился викарный епископ Бродерик Побила: «Даже если Вы уставшим возвращались из путешествия на другой конец света, у Вас всегда находились силы встретиться с нами, побеседовать, посетить наши семьи, особенно если кто-то из наших близких умер или заболел. Вы всегда находили время для нас», – сказал он. А Апостольский нунций на Филиппинах архиепископ Габриэле Качио так прокомментировал новое назначение первоиерарха этой поместной Церкви: «Филиппины отдают Вселенской Церкви прекраснейший из даров, какой имели, и делают это с открытым сердцем».

Напомним, что получивший высокое назначение в декабре минувшего года кардинал Луис Антонио Тагле принимал участие в Синодах епископов, проходивших во время понтификата Папы Франциска, и был одним из главных докладчиков на известной встрече «Защита несовершеннолетних в Церкви», состоявшейся в Ватикане в феврале 2019 г. Кардинал Тагле сменил на посту префекта Конгрегации евангелизации народов кардинала Фернандо Филони и стал вторым главой этой ватиканской дикастерии родом из Азии после индийского кардинала Ивана Диаса, руководившего ею с 2006 по 2011 год.

62-летний кардинал Луис Антонио Гоким Тагле является одним из самых интересных и достойных внимания служителей Церкви не только у себя на родине, но и во всей Азии, а то и в мире. Священником он стал в феврале 1982 года, имея за плечами учебу в Католическом университете Америки в Вашингтоне, где он защитил докторат по теологии. В 1997-2003 гг. священник, а затем епископ Тагле являлся членом Международной теологической комиссии. 22 октября 2001 г. Папа Иоанн Павел II номинировал 44-летнего священника ординарием Иммунской епархии, а его епископская хиротония имела место 12 декабря того же года. 13 октября 2011 г. Папа Бенедикт XVI доверил Преосвященному Тагле управление Манильской архиепархией, а спустя год, 24 ноября 2012 г., возвел его в кардинальское достоинство. В марте 2013 г. кардинал Тагле участвовал в конклаве, избравшем на Престол Святого Петра кардинала Хорхе Бергольо, принявшем имя Франциска, хотя сам считался одним из серьезных кандидатов на роль нового Папы. С 14 мая 2015 г. кардинал Тагле является председателем Caritas Internationalis. Новый префект «миссионерской» дикастерии придает большое значение средствам массовой информации, особенно их самым современным разновидностям. С 2008 г. он вел специальную еженедельную программу на Филиппинском национальном телевидении с размышлениями о литургических текстах ближайшего воскресенья.

По материалам Vatican News