Новый motu proprio Папы Франциска институционализирует служение катехизатора
Ватиканский зал печати объявил о скорой публикации апостольского послания motu proprio Папы Франциска Antiquum ministerium, посредством которого будет установлено служение катехизатора.
Пресс-конференция по презентации документа состоится во вторник 11 мая в 11 часов 30 минут по римскому времени.
На ней выступят президент Папского совета по содействию новой евангелизации монсеньор Рино Физикелла и делегат названного Папского совета по катехизации монсеньор Франц-Петер Тебартц-ван Эльст.
Источник: Vatican News
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