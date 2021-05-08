Новый motu proprio Папы Франциска институционализирует служение катехизатора

Ватиканский зал печати объявил о скорой публикации апостольского послания motu proprio Папы Франциска Antiquum ministerium, посредством которого будет установлено служение катехизатора.

Пресс-конференция по презентации документа состоится во вторник 11 мая в 11 часов 30 минут по римскому времени.

На ней выступят президент Папского совета по содействию новой евангелизации монсеньор Рино Физикелла и делегат названного Папского совета по катехизации монсеньор Франц-Петер Тебартц-ван Эльст.

Источник: Vatican News