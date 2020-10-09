Новый Апостольский нунций прибывает в Беларусь 11 октября

11 октября 2020 года в Минск прибудет Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич, сообщает Catholic.by со ссылкой на Апостольскую нунциатуру. Он сменил на этом посту венгерского архиепископа Габора Пинтера в качестве главы дипломатического представительства Святейшего Престола в Белоруссии

Анте Йозич родился 16 января 1967 года в городе Трилль в Хорватии, входившей в то время в состав социалистической Югославии. Он был рукоположен в сан священника 28 июня 1992 года и далее нес служение в Сплит-Макарской архиепархии (Хорватия). В 1995 году он начал подготовку к дипломатической службе, продолжив образование в Риме в Папской духовной академии. В 1999 г. поступил на дипломатическую службу Ватикана и работал в Апостольской нунциатуре в Индии. Затем – в 2003-2009 гг. – он был секретарем нунциатуры в России. В 2009 году он стал советником нунциатуры Филиппин. В 2009-19 гг. служил в Гонконге.

2 февраля 2019 г. Папа Франциск назначил монсеньора Анте Йозича Апостольским нунцием в Кот-д’Ивуаре с возведением в сан титулярного архиепископа Цисского. Он должен был быть рукоположен в сан епископа 1 мая 2019 года кардиналом Пьетро Паролином. Однако 7 апреля 2019 года иерарх попал в автокатастрофу под Сплитом, после чего был госпитализирован в критическом состоянии.

22 января 2020 года архиепископ Йозич встретился с Святейшим Отцом. Его епископская хиротония должна была состояться 21 марта 2020 года в базилике св. Петра, однако она снова была отложена из-за пандемии COVID-19.

21 мая 2020 года Папа Франциск назначил архиепископа Анте Йозича новым Апостольским нунцием в республике Беларусь. Епископская хиротония прошла в Солине, Хорватия. Таинство рукоположения в сан епископа совершил 16 сентября 2020 года государственный секретарь Его Святейшества Папы кардинал Пьетро Паролин.

Архиепископ Йожич стал вторым хорватским иерархом на посту Апостольского нунция в Белоруссии. С 15 сентября 2004 года по 15 июля 2011 года дипломатическую миссию Святейшего Престола в стране возглавлял архиепископ Мартин Видович. Он также принадлежал к Сплит-Макарской епархии.