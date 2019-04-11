Ватиканский дипломат Анте Йозич серьезно пострадал в автомобильной катастрофе

Ватиканский дипломат монсеньор Анте Йозич, известный российским католикам по своему служению в нашей стране, серьезно пострадал в автомобильной катастрофе в Хорватии 7 апреля, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство AsiaNews.

Последние десять лет хорватский священник возглавлял миссии Святого Престола в Гонконге и принимал активное участие в контактах с китайскими католиками. До этого он служил секретарем Апостольской нунциатуры в Российской Федерации. В феврале Папа Франциск назначил Йозича нунцием в Кот-д’Ивуаре. Поскольку по существующим правилам пост нунция должен занимать архиепископ, хиротония была назначена на 1 мая – ее должен был возглавить в Ватикане госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. В ожидании рукоположения 52-летний прелат находился на родине, в Хорватии

Страшное ДТП произошло около 6 вечера 7 апреля в туннеле Свети-Илия – Биоково. БМВ, которой управлял 24-летний Тихомир Лонцар, на большой скорости выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ситроеном», за рулем которого находился Йозич. От удара машины загорелись и взорвались. Двигатель БМВ отбросило на 40 м от машины, пишет Daily Mail. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оба водителя были доставлены в больницу Сплита, где виновник ДТП от полученных травм вскоре скончался. Как рассказал хорватским журналистам один из его друзей, погибший «любил жизнь, наслаждался каждой ее секундой, а машины были его главной страстью».

Анте Йозичу были срочно сделаны две операции и, как сообщает сайт Сплит-Макарской архиепрахии, его состояние было определено врачами как тяжелое, но стабильное. Он получил травмы груди, живота, рук и ног. В связи с драматическими событиями епископская хиротония Анте Йозича отложена на неопределенный срок. В Хорватии и других странах, где служил священник, совершаются Мессы с молитвами о его скорейшем выздоровлении.

Анте Йозич родился 16 января 1967 в Хорватии, входившей в то время в состав социалистической Югославии. В 1992 г. он был рукоположен во священника, нес служение в Сплит-Макарской архиепархии (Хорватия), продолжил образование в Риме и в 1999 г. поступил на дипломатическую службу Ватикана. В 1999-2003 гг. служил в Индии, в 2003-2009 гг. – в России, в 2009-19 гг. – в Гонконге. 2 февраля 2019 г. Папа Франциск назначил монсеньора Анте Йозича Апостольским нунцием в Кот-д’Ивуаре с возведением в сан титулярного архиепископа Цисского.