Новосибирский левобережный приход тепло поздравил своего пастыря с юбилеем (ФОТО)

Мы уже сообщали о волнительном юбилее, который отмечает в эти дни старейший священник нашей епархии — в пятницу 11 ноября отцу Коррадо Трабукки OFM исполнилось 75 лет. Для того, чтобы все желающие смогли молитвенно разделить радость этого события, община новосибирского Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии перенесла чествование своего любимого пастыря на ближайшее воскресенье — 13 ноября.

Воскресную Литургию возглавил сам «виновник торжества» в сослужении с собратом — настоятелем прихода отцом Виталием Костюком OFM.

Во время богослужения было зачитано поздравительное послание юбиляру от Генерального настоятеля Ордена Братьев Меньших о. Массимо Фузарелли OFM.

Со словом поздравления от большой францисканской семьи к имениннику обратился президент Фонда св. Франциска Ассизского, глава территориальной единицы Ордена францисканцев в России, брат Стефано Инверницци OFM. Он, в частности, в шутку заметил: «Есть Тридиум Пасхи (Triduum Paschale), а мы нынче вот уже третий день подряд празднуем тридиум нашего дорогого отца Коррадо — была пятница и была суббота, когда он общался со своими учениками в школе и с собратьями по Ордену, а в сегодняшнее воскресенье он — со своим Приходом».

Также не забыли, что в это воскресенье Вселенская Церковь отмечала завершение Недели Милосердия и Всемирный день бедных. Ведь и сам юбиляр на протяжении своей большой жизни работал для бедных и служил бедным.

От родного Прихода было подготовлено яркое поздравление и вручён прекрасный большой букет цветов. Кроме того группа прихожан подарила отцу Коррадо его портрет, написанный профессиональным художником. Оказалось, что такую картину со своим портретом священник получил в подарок впервые в жизни, это его приятно удивило и очень растрогало!

А после Св. Мессы все пришедшие на праздник были ещё приглашены в крипту, где было организовано торжественное чаепитие со вкусными угощениями. Продолжились и поздравления — они прозвучали, в частности, от общины Сестёр Матери Терезы и от Сестёр-Елизаветок. Щедрый фуршет обильно сопровождался песнями и душевным общением. Так что всё это дало хороший повод левобережной общине вновь почувствовать себя одной дружной семьёй.

В общем, праздник удался на славу!



Информация и фото — от Оксаны Кондратьевой