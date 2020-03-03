Никарагуа: в возрасте 95-ти лет скончался священник-сандинист Эрнесто Карденаль

Священник Эрнесто Карденаль, занимавший пост министра культуры в сандинистском правительстве Никарагуа в 1979-87 гг., скончался 1 марта в возрасте 95 лет. Президент Даниэль Ортега объявил в стране трехдневный траур по своему соратнику и оппоненту. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch

Эрнесто Карденаль был госпитализирован 27 февраля, а 1 марта умер от остановки сердца. Священник, в свое время наказанный Ватиканом за политическую активность, впоследствии разошелся с лидером сандинистов Даниэлем Ортегой, которого он критиковал за авторитаризм, и в 1994 году ушел из политики. Похороны отца Эрнесто Карденаля состоятся 7 марта на острове Солентинаме.

Эрнесто Карднеаль родился 20 января 1925 года в никарагуанской Гранаде. Изучал философию и литературу в Мексике и США. В 1965 году стал священником. Некоторое время он был монахом траппистского аббатства Гефсимания в штате Кентукки, где его наставником был знаменитый духовный писатель, поэт и общественный деятель отец Томас Мёртон. По возвращении на родину отец Эресто Карденаль основал на острове Солентинаме, что на озере Никарагуа, монашескую общину, в которой пытался реализовать свои утопические идеи.



Деятельность Карденаля, его поэтические произведения, такие как «Псалмы», «Евангелие Солентинаме», «Час ноль», «Молитва за Мэрилин Монро», и сам его харизматический облик – седая борода, вечный черный берет – снискали ему огромную популярность среди людей левых взглядов на родине и за ее пределами. В то же время консерваторы – в том числе внутри Церкви – относились к нему критически. Когда в 1979 году был свергнут диктатор Сомоса и к власти пришли сандинисты, отец Эрнесто Карденаль занял в их правительстве пост министра культуры. Его брат Фернандо, член Ордена иезуитов, стал министром образования. В 1983 году, во время визита в Никарагуа, Папа Иоанн Павел II публично погрозил пальцем отцу Эрнесто, который встал перед ним на колени в аэропорту. «Ты должен прояснить свое отношение к Церкви», – строго сказал Папа-поляк. В 1984 году, после того как Карденаль отказался выполнить требование церковных властей покинуть пост министра в сандинистском правительстве, Иоанн Павел II запретил его в служении. В течение 34 лет священник Эрнесто Карденаль не имел права служить Мессу.



В феврале 2019 года, когда отец Эрнесто был уже тяжело болен, Папа Франциск принял решение снять с него все канонические прещения. Нунций в Никарагуа архиепископ Вальдемар Зоммертаг посетил Карденаля в больнице и передал ему решение Понтифика. 17 февраля нунций и отец Карденаль вместе отслужили в больнице воскресную Мессу. Старый священник попросил ватиканского дипломата передать Папе Франциску благодарность за то, что тот откликнулся на его просьбу. Однако ранее, в 2014 году, отец Эрнесто заявлял, что он не намерен возвращаться к исполнению священнических обязанностей, а желает посвятить остаток дней особому «созерцательному» служению. Эти заявления он сделал тогда, когда Папа Франциск снял запрещение с другого священника-революционера Мигеля д’Эското Брокмана (1933-2017), занимавшего в правительстве сандинистов пост министра иностранных дел. Младший брат Эрнесто Карденаля, священник-иезуит Фернандо (1934-2016), который в том же 1984 году был запрещен в служении, также был восстановлен в своих правах, уйдя из политики.

Из четырех священников-сандинистов, канонически запрещенных в служении Иоанном Павлом II, сегодня остается в живых только один – 77-летний Эдгар Парралес. В 1989 году он вступил в брак.