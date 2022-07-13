Необычный и первый в Белоруссии. В Витебске освятили храм в честь св. Игнатия Лойолы (+ ФОТО)

9 июля в Витебске состоялось освящение первого на территории Республики Беларусь храма в честь святого Игнатия Лойолы, сообщает Catholic.by.

Новопостроенная церковь стала святыней Витебского прихода св. Владислава, где служат иезуиты. Как отметил настоятель прихода отец Виктор Жук, SJ, в Белоруссии уже есть храмы, посвященные святым иезуитам: Франциску Ксаверию, Андрею Боболе, Станиславу Костке. Но до сих пор не было ни одной церкви в честь основателя Общества Иисуса.

Священник добавил, что освящение храма святого Игнатия Лойолы, великого духовного учителя, проходит в Витебске в конце юбилейного игнатианского года, который длится с 20 мая 2021 года по 31 июля 2022 года. Юбилей совпадает с двумя знаменательными событиями: 500-летием обращения св. Игнатия, которое он пережил 20 мая 1521 года, и 400-летием его канонизации, состоявшейся 12 марта 1622 года.

Католический приход св. Владислава расположен в новом микрорайоне Билёво на юго-востоке Витебска с 2008 года. Первоначально верующие собирались для молитвы в служебных помещениях. Однако по мере роста микрорайона растет и количество прихожан. В определенный момент возникла необходимость начать строительство храма. Это сделали отцы-иезуиты, несущие пастырское служение в этой молодой католической общине с 2019 года.

Куратором проекта стал отец Клеменс Верт, SJ. Освящение места для строительства состоялось в Вербное воскресенье, 5 апреля 2020 года, и за два года целый комплекс, включающий церковь, приходской дом и монастырь отцов-иезуитов, вырос буквально на пустом месте.

В день освящения храма на площади перед святыней собрались прихожане и гости из разных уголков Белоруссии, среди которых было много сестер из монашеских общин. Церемонию возглавил ординарий Витебской римско-католической епархии Олег Буткевич. Специально на торжество прибыл настоятель Великопольско-Мазовецкой провинции иезуитов отец Збигнев Лячковский, SJ. Также поздравить католиков со знаменательным событием пришла начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Марина Новицкая.

В своей проповеди монс. Буткевич подчеркнул уникальность события освящения храма, которое происходит довольно редко. Он также отметил радостный характер этого события, если вспомнить, что до относительно недавнего времени храмы на этой земле не строились, а, наоборот, уничтожались. «Это знак того, что мы все еще стремимся к Богу, ищем пути, которые освятят нашу жизнь здесь, на земле, и приведут нас в Царствие Божие в будущем. И поэтому нам очень нужны такие места, которые выбирает Бог, где мы Его встретим», — подчеркнул иерарх, добавив, что освящение храма означает, что он обозначен как исключительное достояние Божие. Также епископ обратил внимание на необычный внешний вид новой святыни, которая мало похожа на храмы прошлого. При этом он отметил, что если величественные храмы, являющиеся памятниками архитектуры, могут восприниматься некоторыми как культурные ценности, что-то вроде музеев, то новопостроенный храм в Витебском районе Билево на музей точно не похож. По словам епископа, люди придут сюда не за эстетическим наслаждением, а потому, что здесь их ждет Тот, Кто их очень любит. Он добавил, что необычный внешний вид церкви заставит людей задуматься о том, как выглядит их душа, и заботиться не столько о привлекательном внешнем виде, сколько о внутренней красоте.

Еще одной особенностью церкви в Билево является то, что алтарь находится очень близко ко входу. Святилище довольно широкое, содержит целых четыре ряда скамеек вместо традиционных двух, но в то же время даже сидящие сзади находятся близко к алтарю, собравшись вокруг стола Иисуса, подобно Его ученикам на Тайной Вечери, изображенной в центре над алтарем.

Вокруг этого образа Евхаристии в картинах известного художника Владимира Кондрусевича помещается целая история спасения. Художник изобразил высшее предназначение человека, его жизнь в этом мире, которая есть восхождение вверх ко Христу, Победителю греха и смерти. Пронзительная современная живопись, местами совсем не похожая на сакральную и даже вызывающую, заставляет глубоко и без шаблонов задуматься о собственном пути к спасению.

Главный «строитель» святыни отец Клеменс Верт SJ выразил благодарность всем тем, кто помогал созиданию первого в истории современной Беларуси храма в честь св. Игнатия Лойолы. И прежде всего он поблагодарил тех, кто был занят на строительстве. Отец Клеменс также зачитал довольно длинный список тех, кто помогал финансировать это строительство нового храма в Витебске.

Епископ Буткевич, в свою очередь, выразил благодарность любимому и уважаемому верующими отцу Клеменсу, который, помимо строительства храма, уже много лет занимается организацией в Витебске международных медицинских конференций, посвященных проблемам врачебной этики в современном мире. Принимая во внимание большие заслуги этого священника, епископ в присутствии представителей государственной власти выразил надежду на то, что ему, наконец, будет предоставлено разрешение на пастырскую деятельность, которого до сих пор о. Клеменс, гражданин России, не получил.

В этом намерении епископ Олег Буткевич призвал молиться всех участников торжества освящения храма, приглашенных после Мессы на щедрое угощение гостеприимными хозяевами прихода.

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Новый храм в честь святого Игнатия Лойолы строился по проекту витебского архитектора Петра Лешковича и не похож на традиционные религиозными строения: здесь нет высоких сводчатых потолков и пышных украшений. Снаружи о его религиозном назначении напоминает огромный крест, располагающийся на стене возле центрального входа. В целом храмовое здание представляет собой духовно-просветительский центр: кроме большого храмового помещения там ещё есть отдельные классы для занятий, конференц-залы и комнаты для паломников.