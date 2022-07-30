Некоторые ответы Папы на вопросы журналистов на обратном пути из Канады в Рим

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути из Икалуита в Рим, Папа Франциск подтвердил, что политику культурной ассимиляции коренных народов в Канады посредством «резиденциальных школ» можно назвать геноцидом, сообщает русская служба Vatican News.

Папа пояснил, что он не употребил этого слова в ходе поездки только потому, что оно «не пришло ему в голову».

Папа упомянул также о «доктрине колонизации», которая, по его мнению, применяется по сей день, хотя она и облеклась в «шелковые перчатки». Примером тому может быть помощь некоторых международных организаций нуждающимся странам: нередко эта помощь обусловлена «колониальными требованиями», то есть насаждением определенных законов. Таким образом, когда мы говорим о колонизации, необходимо «возвращаться назад и исцелять», но при этом помнить, что колониализм существует и сегодня. Папа сослался на отношение к рохинджа в Мьянме – считается, что они принадлежат к «низшей категории», не имея права на гражданство.

Кроме того в ходе этой пресс-конференции Папа Франциск затронул вопрос синодального пути в Германии, о котором недавно было обнародовано специальное заявление Святейшего Престола. Журналист спросила Папу, почему этот документ был опубликован без какой-либо подписи.

Папа Франциск пояснил, что заявление сделано Госсекретариатом. Отсутствие подписи — это «техническая ошибка», оно не было умышленным. Святейший Отец добавил, что сам он высказался по этому вопросу два года назад в послании немецким католикам — высказался лично, не консультируясь с Римской Курией: «Я сделал это как пастырь для Церкви, ищущей путь, как брат, как отец и как верующий», — пояснил Папа.