Названо приблизительное количество католиков в России

Римско-Католическая Церковь не планирует увеличивать число епархий в России, где число ее верных составляет в настоящее время около 600 тысяч человек, заявил РИА Новости генеральный викарий Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

В 2002 году Папа Римский Иоанн Павел II возвел четыре Апостольские администратуры для католиков латинского обряда в России в достоинство епархий. Сейчас в России действуют Архиепархия Божией Матери в Москве, Епархия Святого Климента в Саратове, Преображенская епархия в Новосибирске и Епархия Святого Иосифа в Иркутске. Николай Дубинин 30 июля 2020 года был назначен вспомогательным епископом (епископом-помощником) в Архиепархию Божией Матери в Москве, став первым в истории русским католическим священником, хиротонисаным в России в епископский сан.

«Число католиков в России невелико – это примерно 220 приходов и около 600 тысяч верующих, из них активно практикуют свою веру не больше 10%. Однако размеры существующих епархий, конечно, колоссальны, что создает трудности и в плане ощущения единства, и в плане практических коммуникаций. Поэтому, в частности, в 2020 году Папа Франциск назначил в Архиепархию Божией Матери в Москве вспомогательного епископа Николая Дубинина. Но никаких планов по увеличению числа католических епархий в России нет», – сообщил генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве.

Администратуры в России, рассказал отец Кирилл Горбунов, начали создаваться как временные единицы, когда шло восстановление структур Католической Церкви в нашей стране. «В Российской империи в начале XX века было целых шесть католических епархий, но все эти церковные структуры были полностью уничтожены в советское время. Поэтому, когда в 1991 году они воссоздавались, это было сделано первоначально в виде администратур, которые носят по определению временный характер. И действительно, вскоре стало понятно, что двух созданных изначально администратур – с центрами в Москве и Новосибирске – объективно недостаточно, и к ним добавились еще две – в Саратове и Иркутске. По прошествии времени стало понятно, что эти структуры можно перевести в статус постоянных епархий и объединить их в митрополию с центром в Москве», – пояснил священник.

Первоначальные разногласия по этому поводу с Русской Православной Церковью и некоторыми общественными силами к настоящему времени преодолены, добавил отец Кирилл. «Преодоление возникшего в результате этого кризиса потребовало немало усилий и времени, и сегодня, мне кажется, существование епархий воспринимается как нечто нормальное, и мы благодарны за это и православным собратьям, и представителям других конфессий и религий, и властям», – заключил он, подчеркнув, что для верующих смена Апостольских администратур на епархии стала не реформой, а нормализацией церковной жизни.