Навстречу Всемирному Евхаристическому Конгрессу-2020 в Будапеште

На адрес Владыки Иосифа Верта поступило письмо от национального делегата ККЕР на предстоящем Всемирном Евхаристическом Конгрессе, священника Николая Марии Ниетзела, OJSS следующего содержания:

Ваше Преосвященство, дорогие братья-священники, дорогие братья и сестры во Христе! Недавно я присутствовал на пленарном заседании Папского совета для международных Евхаристических Конгрессов, в Риме в лице национального делегата от Российской Федерации.

Следующий Евхаристический Конгресс состоится в Будапеште, Венгрия, с 13-20 сентября 2020 года. Венгерская делегация уже работает над тем, чтобы это событие стало удивительным опытом для католиков со всего мира, чтобы собраться вместе и глубже узнать прекрасную тайну Святой Евхаристии.

Я искренне надеюсь возглавить делегацию Российской Федерации на этом событии. Именно этот Конгресс дает нам, как русским католикам, определенные преимущества:

1) Расположение. В отличие от других Конгрессов для помощи на Филиппинах или в Америке, этот Конгресс проходит в месте, которое известно и более легко доступно для паломников из России

2) Язык. Я лично говорил с организаторами о возможностях перевода, если приедет группа из русскоязычных стран. Они очень рады организовать это для нас, если у нас будет хорошее количество участников. Поговорив с моим коллегой из Казахстана, мы чувствуем, что обе группы смогут объединиться и сделать это возможным.

3) Размещение. Поговорив лично с архиепископом Будапешта и объяснив проблемы, с которыми сталкиваются группы, прибывающие с Востока, он сообщил мне, что они откроют все школы и приходские учреждения для размещения паломников, которые не могут позволить себе остановиться в гостиницах. Насколько я понял, всё это будет бесплатно. Это один из вопросов, который я проясню на следующей встрече в Будапеште в мае.

Очевидно, что если мы захотим организовать группу из России, нам нужно будет как можно скорее начать это планировать. Вместе с этим письмом я приложил плакат, который можно распечатать и повесить для верующих. Там они также могут найти мою контактную информацию по любым вопросам, которые у них могут быть. Заранее спасибо!

Я остаюсь в Вашем распоряжении для любых вопросов и уточнений.

С уважением

Ваш Отец Николай Мария Ниетзел OJSS

8 965 652 05 13

p.nicklas@ojss.org