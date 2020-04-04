Вступаем в Страстную седмицу…

Страстная седмица – особенная, и прожить ее нужно также особенно. Да, у каждого свои возможности, своя степень воцерковления, разные жизненные обстоятельства, и кто-то сможет посетить не все богослужения Страстной, а кто-то не попадет ни на одно. Но если мы считаем себя православными христианами, то в любом случае эта неделя должна для нас стать особенной.

Есть люди, которые относятся к тому, что произошло на Голгофе, лишь как к некоему далекому историческому событию. К тому, что было давно и далеко от России, которой тогда не было и в помине, где-то на Востоке, в старинном Иерусалиме. Одним словом – «не с нами», хотя, говорят они, вспоминать об этом поучительно и важно. Словно они отвели в своем сознании для этого события «полочку» в далеком углу, где-то рядом с падением Римской империи, убийством Юлия Цезаря, и вспоминают о нем также только один раз в году, когда эта дата приближается.

На мой взгляд, важно понять: то, что тогда проявилось на Голгофе в Иерусалиме, – происходит постоянно и повсеместно. Всё это время – как до Голгофы, так и после нее – уже много веков книжники распинают Любовь.

Как? Очень просто – люди распинают любовь, когда для них становится не важен, не ценен человек – причем как в глобальном смысле, так и в повседневной, обычной жизни. Это бывает в семье, когда для супруга или супруги вдруг становятся неважны дети, их «половинка», родители, а главным становится что-то другое: деньги, квадратные метры, положение в обществе и так далее. Супруги, которые когда-то друг другу говорили «люблю», теперь отказываются от этого и неизбежно распинают любовь, а в итоге – распинают друг друга. Семьи рушатся, дети остаются без отца или матери, родители – без ухода и без внимания.

Есть руководители, которые во главу угла, опять же, ставят не людей, а успех, благополучие, финансовую безопасность организации. Тогда те люди, которые работают вместе с ними, становятся для них просто «машинами» или «инструментами», которые должны приносить организации прибыль и успех. Таким руководителям люди не нужны, им нужны функции. Главное, чтобы кто-то делал эту работу, не важно, что у этого человека на душе, как у него обстоят дела дома, какие у него отношения с близкими, что он переживает. Когда этот человек заболевает, увольняется или уходит, такого рода руководители, для которых любовь не важна, человек не важен, просто находят замену – другого человека, который будет выполнять эту функцию.

Что произошло на Голгофе? Книжники распяли Любовь. Они Христа распяли не как Бога, они не верили, что Он – Сын Божий. Они распяли Его как человека, как ближнего своего, ради каких-то своих религиозных принципов. Ради буквы они распяли Человека и Бога.

Вот как раз об этом, наверное, следовало бы вспомнить в Страстную седмицу, о том, что дороже Бога и дороже ближнего в нашей жизни, если мы – христиане, ничего быть не должно. И мы будем отвечать перед Богом и ближними за ту любовь или нелюбовь, которую мы к ним проявили.

Нам дается семь дней Страстной для того, чтобы мы задумались: а мы-то умеем любить? Почему у нас не хватает сил на любовь? Замечаем ли мы людей, которые живут рядом с нами, и насколько эти люди важны для нас. Мы их куда ставим в нашем сердце – тоже на «полочку» какую-то, рядом с деньгами и квадратными метрами? Или мы ставим их во главу угла, как иконы раньше вешали, в самый красивый угол дома, где сегодня у нас чаще стоит телевизор.

Думаю, Господь ждет, чтобы мы задали себе эти вопросы. Не случайно перед началом Великого Поста мы вспоминаем притчу о Страшном суде, ведь в ней Господь говорит именно об этом, о нашем отношении к ближним. Распинаем ли мы их своею нелюбовью или все-таки стараемся жить как христиане? Об этом стоит поразмыслить, проживая шаг за шагом дни Страстей Господа.

Размышление священника с сайта «Православие и мир»