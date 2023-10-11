Настоятель из Газы: Папа всегда с нами на связи

Папа Франциск постоянно следит за происходящим в Газе, связываясь по телефону с небольшой местной христианской общиной. Об этом 10 октября рассказал журналистам Vatican News приходской настоятель о. Габриэль Романелли.

«Святейший Отец позвонил мне несколько минут назад и выразил духовную близость, заверив в своей молитвенной памяти, – сказал священник. – Мы поблагодарили его за призыв к прекращению огня и за его воззвания против любого насилия, любого терроризма и любой войны. Папа Франциск хотел показать, что он с нами. Затем он собирался связаться по телефону с приходской общиной, непосредственно с моим викарием, с людьми, которые нашли убежище в нашем приходе», – добавил настоятель.

Католический приход Газы предоставил кров около 150 беженцам, которые потеряли свои дома или ищут пристанище, безопасное от бомбардировок, хотя, как отметил о. Романелли, рейды охватывают всю территорию Сектора. В маленькой христианской общине нет погибших и пострадавших. По последним данным, во всём регионе в результате израильских налётов в ответ на террористические атаки ХАМАС погибли 770 человек и более 4 тысяч получили ранения. «Папа Франциск позвонил также вчера, – сказал настоятель, – он хотел узнать, как живут люди и приход и преподал благословение, чтобы каждый мог почувствовать близость Церкви».



Источник: русская служба Vatican News