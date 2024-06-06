Насилие над детьми: 80 процентов случаев — в лоне семьи

4 июня отмечался Всемирный день детей – невинных жертв агрессии. По этому случаю ватиканская детская клиника «Бамбино Джезу» обнародовала сведения о своих пациентах, пострадавших от насилия, которым оказывается всесторонняя помощь. Передает русская служба Vatican News.

Международный день маленьких жертв различных видов агрессии проходит ежегодно по инициативе Генеральной ассамблеи ООН с 1982 года; его цель – привлечь внимание общественности к детям, которые страдают от физического, ментального и эмоционального насилия.

В «Бамбино Джезу» действует дневной стационар, специально занимающийся детьми, у которых были выявлены признаки перенесенного насилия: это происходит при осмотре в отделении скорой помощи, в амбулатории или во время госпитализации. Каждый год в дневном стационаре появляется 130 новых пациентов, жертв различных видов насилия; их средний возраст – 12 лет. Стационар работает при отделении детской нейропсихиатрии.

Согласно данным, обнародованным больницей, самый распространенный из видов насилия, каким подвергались маленькие пациенты, — это патологическая забота: например, когда ребенка заставляют принимать лекарства, в которых нет необходимости. Еще одна распространенная форма насилия – когда дети вынуждены наблюдать насилие над другими членами семьи; наконец, многочисленны случаи сексуального насилия. В 80 процентах случаи насилия имеют место в семье. Что касается сексуального насилия над детьми с 7 до 18 лет, то девочки становятся его жертвами в три раза чаще, чем мальчики. Затем по частоте следует физическое и ментальное насилие.

В статистику жертв насилия больницы «Бамбино Джезу» включены также жертвы военного насилия: за последние 15 лет среди них были пациенты из африканских стран, из Сирии и с Украины.

Особое внимание «Бамбино Джезу» уделяет предотвращению любого вида насилия над детьми. Для этого пациентам больницы предлагают информацию, помогающую распознать потенциально рискованные ситуации, а родителей информируют о признаках перенесенного насилия, которые должны их насторожить.

Существует также телефон доверия – 0668592265 – по которому можно позвонить в любое время суток в чрезвычайных ситуациях, связанных с психическими страданиями детей и подростков.

Руководитель дневного стационара нейропсихиатрии Паола Де Розе пояснила, как у детей проявляются душевные травмы, полученные от насилия: в замкнутости или агрессивном поведении, в «замораживании» или, наоборот, чрезмерном проявлении чувств. Однако все дети без исключения «имеют возможность и право изменить траекторию», — подчеркнула Де Розе.