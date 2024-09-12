Начало нового учебного года в Католической гимназии Томска (+ ФОТО)

2 сентября 2024 года вот уже в тридцать второй раз гостеприимно распахнула двери НОУ «Католическая гимназия г. Томска».

Мероприятия, посвященные началу нового учебного года, начались со Святой Мессы в храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. Настоятель томского прихода и президент гимназии отец Войтек Зиолек SJ тепло напутствовал учеников, родителей и учителей. Все получили благословение к новому успешному учебному году, были освящены школьные принадлежности.

В Католической гимназии сегодня обучается 182 человека, впервые за парты в этом году сели 26 ребят. На праздник пришли и выпускники прошлых лет. Многие не забывают любимых учителей и скучают по стенам родной школы.

К сожалению, погода в этот день не баловала, поэтому праздничную линейку в День знаний с благословения отцов-иезуитов было решено провести в храме.

В начале торжества директор гимназии Ольга Викторовна Погонина обратилась к присутствующим с вдохновляющей речью и пожеланиями успешной учебы.

На линейке ребята встретились со сказочными героями: старухой Шапокляк, Буратино, Мальвиной, отгадали хитрые загадки и ответили на каверзные вопросы. Сказочным злодеям не удалось запутать ребят и испортить праздник. Завершилось торжество традиционным Первым звонком, позвавшим на первый в этом учебном году Урок Знаний.

Хочется верить, что настроение и желание учиться будет сопровождать нас весь этот учебный год.



Марина Николаевна Дитенбир