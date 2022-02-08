На западе Франции сторонники секуляризма требуют убрать статую Богородицы

Статуя Девы Марии, расположенная в городке Ла Флот-ан-Ре (La Flotte-en-Ré) у западного атлантического побережья Франции, стала предметом спора. Ассоциация защиты секуляризма (Une association de défense de la laïcité) обратилась в суд на том основании, что закон 1905 года запрещает установку памятников религиозного характера в общественных местах. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Полемика началась в мае 2020 года, когда автомобилист врезался в статую и сильно повредил ее, сообщает France 3 в воскресенье. Мэрия восстановила статую. Это очень чувствительная тема для некоторых жителей городка, которые считают статую частью исторического наследия. «Если бы не эта авария, не было бы никаких дебатов», — считает Жан-Поль Эродо, мэр Ла Флот-ан-Ре. Памятник стал частью ландшафта острова Ре после окончания Второй мировой войны, и жители очень к нему привязаны, уточняет Franceinfo-culture. В телерепортаже многие жители удивляются возникшей полемике, считая статую Богородицы своим достоянием. Административный суд должен вынести решение по этому делу 3 марта.

В декабре 2021 года ассоциация «Свободная мысль» (La Libre Pensée) выиграла дело по аналогичному поводу в городе Ле-Сабль-д’Олон (Les Sables-d’Olonne) на атлантическом побережье. Административный суд Нанта приказал муниципалитету Вандеи убрать в течение шести месяцев статую архангела Михаила из общественного места «как явный религиозный объект» в рамках соблюдения закона 1905 года, сообщает RT France. Спор длился с момента установки статуи ​​​осенью 2018 года по распоряжению мэра города. «Мы должны уважать убеждения всех граждан, а не удовлетворять некоторых, — сообщил в пресс-релизе президент «Свободной мысли» в Вандее Жан Регур. — Недопустимо, чтобы выборные должностные лица […] все еще путали город и приход». Мэр Les Sables d’Olonne Янник Моро заявил, что подаст апелляцию на это решение. Он подверг критике «оскорбительные требования радикальных секуляристов, которые… стремятся разорвать одну за другой тысячелетние культурные привязанности, которые сформировали нашу коллективную идентичность».

В 2018 году ассоциация «Свободная мысль» после долгих дебатов вплоть до Государственного совета добилась перемещения в Плоэрмеле статуи Иоанна Павла II, воздвигнутой двенадцатью годами ранее на городской площади. Ассоциация требовала убрать крест с памятника. В результате монумент переместили с улицы на территорию католического колледжа Святого Креста. Во всех случаях местные жители активно выступали за сохранение христианских символов, организуя группы поддержки в соцсетях.

То же происходит в случае со статуей Пресвятой Богородицы на острове Ре. Под сообщением France 3 Alsace – сотни комментариев за сохранение христианского наследия. Эльзас считается наиболее религиозным регионом Франции. «В Эльзасе – четыре, пять, а то и больше крестов на деревню! Не говоря уже о статуях Богородицы!» – замечают комментаторы. «Если им это не нравится – возвращайся откуда пришел. Мы не сдадимся!» – эмоционально реагируют другие. «Когда посещаешь разные места Франции, не везде ли статуи Девы Марии, кресты? Это часть французской региональной культуры. В 1905 году Жан Жорес никогда не требовал демонтировать христианские символы во время отделения Церкви от государства», – замечают читатели. А в ответ на политкорректную реплику одного из комментаторов о том, что «это просто мать одного из исторических персонажей, и почему бы ее не оставить на месте», гневно реагируют: «Вы еще можете играть в страусиную политику?… Наша страна – христианская страна! Кому это мешает, просто надо завязать глаза, или убраться с дороги!». В ответ предыдущий оратор согласился, оправдавшись лишь использованием терминологии, удовлетворяющей все стороны конфликта: «Согласен. К сожалению, с точки зрения судов и т.д. лучше использовать нейтральный тон. Это жаль, но, возможно, это позволило бы им попасться в собственную ловушку».