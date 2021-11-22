На втором по высоте шпиле собора Святого Семейства в Барселоне устанавливают 12-конечную звезду

Горизонт Барселоны преобразится 8 декабря, на праздник Непорочного Зачатия, когда собор Святого Семейства (Sagrada Família Basilica) озарится иллюминацией, а на шпиле храма Девы Марии вспыхнет 12-конечная звезда весом в 5,5 тонн, которую установят 29 ноября.

Огни на соборе загорятся 8 декабря 2021 года в 19:40 по местному времени, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Также ACI Stampa, новостной партнер CNA, сообщает, что звезда на шпиле будет видна во всех уголках 1,6-миллионной столицы Каталонии. Звезда из стекла и стали с внутренней подсветкой достигает 6 метров в диаметре. Работы по монтажу звезды с высотного крана 29 ноября пройдут под руководством архитектора Хорди Фаули.

Звезда будет постоянно сиять днем и ночью, а ее конструкция обеспечивает надежную защиту от молний и порывов ветра с давлением до 100 кг. По плану, достройка и отделка собора Святого Семейства будет полностью завершена в 2026 году, к столетию со дня смерти великого архитектора Антони Гауди, автора строительного проекта. Храм был освящен 7 ноября 2010 года Папой Бенедиктом XVI и провозглашен «малой базиликой».

Собор простоял в карантинном бездействии с марта по июль 2020 года из-за пандемии коронавируса. По словам Ксавьера Мартинеса, генерального директора собора, за октябрь этого года собор принял только 40% от потока посетителей, зафиксированного в октябре 2019 года, до начала пандемии.

Ознакомительный видеоролик показывает, что башня Девы Марии высится рядом с центральной башней Иисуса Христа, а обе они окружены четырьмя башнями Евангелистов, уступающими им по высоте.

Шпиль башни Девы Марии достигает высоты в 137 м (450 футов) и уступает только шпилю башни Иисуса Христа высотой в 174 м (570 футов).

Башня Девы Марии – первая полностью достроенная башни из шести центральных. 9 ноября были установлены двенадцать стальных кованых звезд, окружающих ее венец. 800 окон, опоясывающих башню, вспыхнут в три этапа. 4 декабря загорится нижний ряд окон, затем верхний ряд 6 декабря и наконец 8 декабря иллюминацией озарится вся башня со звездой. «В неделю перед торжеством, с 1 по 7 декабря, собор Святого Семейства приглашает всех желающих принять участие в символическом освещении Башни Девы Марии через сайты собора Святого Семейства и архиепископства Барселонского, – говорится на сайте собора. – Каждый желающий в любой стране мира может добавить свой огонек в символическую виртуальную иллюминацию собора. Затем все эти огни вспыхнут в реальном празднестве, после чего загорится звезда». Собор вспыхнет огнями после торжественной мессы, которую отслужит 75-летний кардинал Барселоны Жоан Хосеп Омелла, и после церемонии освящения башни. Собор представил обширную программу праздничных мероприятий по случаю завершения строительства башни.

Создатель собора Антони Гауди, набожный и аскетичный человек, приступил к работе над проектом собора в 1883 году, а в 1914 году забросил все другие свои работы, чтобы полностью сосредоточиться на этом грандиозном проекте, и самоотверженно занимался им день и ночь до дня своей нежданной смерти. Он был сбит трамваем в 1926 году в возрасте 73 лет, когда шел на исповедь в церковь Святого Филиппа Нери. Прохожие и полиция не сразу опознали в пострадавшем знаменитого архитектора из-за поношенной одежды, а никаких документов при нем не оказалось. Он скончался через три дня после происшествия и был похоронен в склепе своего недостроенного собора. В 2003 году в Риме была запущена процедура его канонизации. Интересно, что строители собора получили официальное разрешение на строительство лишь в 2019 году, через 137 лет после начала строительных работ.

Поначалу строительство продвигалось очень медленно, поскольку финансировались только на частные пожертвования. Строительные работы были прерваны гражданской войной в Испании, во время которой повстанцы подожгли склеп и уничтожили некоторые чертежи и гипсовые модели великого архитектора. Творческому гению Гауди обязаны своим существованием многие знаменитые здания Барселоны. Они отмечены его особым стилем, воспроизводящим природные формы и не признающим острых углов, обычных в модернистской архитектуре. «Прямая линия придумана человеческим разумом, а Господь создает изогнутые формы», – однажды пояснил архитектор. В другой раз его спросили, сколько времени потребуется для строительства собора, а он ответил: «Мой Заказчик никуда не торопится», имея в виду Бога.