На смерть королевы Елизаветы II: Помазание означает, что кому-то даётся новое место в сообществе Божьего народа

В одном из неизбежных раундов интервью для СМИ в дни после смерти королевы Елизаветы на прошлой неделе один журналист задал ключевой вопрос. — Королева была помазана на коронации, не так ли? Повлияло ли это на то, как она видела свою роль?

Образ помазанного монарха пронизывает Писание, давая нам титул — «Христос», — которым мы признаём нашего Спасителя. Для литературоведов и историков это образ, который также часто посещает драмы Шекспира и самые острые дебаты и конфликты британской политической истории. Его использовали для того, чтобы мистифицировать и превозносить монархию способами, которые большинству из нас сейчас показались бы в лучшем случае неудобными.

Но если мы немного отойдем от истории и ещё немного подумаем о богословии помазания, мы сможем лучше понять, к чему вёл вопрос журналиста. Помазание — при крещении или рукоположении — означает, что кому-то даётся новое место в сообществе Божьего народа. Это не должностная инструкция и не карт-бланш для власти и привилегий. Он создаёт отношения с Богом и с сообществом веры и обещает благодать, чтобы сделать эти отношения живыми и процветающими.

Служба коронации имеет много общего с рукоположением: она выделяет кого-то, кто занимает положение, цель которого состоит в том, чтобы проявить что-то в жизни всего сообщества, и сделать это, прежде всего, просто находясь там, придерживаясь идеалов и чаяний сообщества (а также несущие его проекции). Обоснование теологической традиции говорит нам, что священство связано не с успешными или достойными заслугами человека, а с верностью своему положению ради мира и благополучия общества. Он не освобождает священников от порицания и осуждения, когда это необходимо, и не даёт им неоспоримого права побеждать в каждом споре. Дело не в этом. Они существуют для того, чтобы мы могли собраться вокруг чего-то, кроме наших предпочтений, тревог и предрассудков.

И это то, что означает царское помазание на самом важном уровне — дар Святого Духа, чтобы удерживать хрупкую человеческую личность в верности этому месту, где сообщество может собираться для восстановления и обновления. Нет никаких сомнений, что именно такой королева Елизавета считала свою роль. Это было призвание, за которое она была одарена благословением и благодатью, и помазание было его сердцевиной. Иногда в Виндзорском замке она показывала посетителям свою небольшую книгу ежедневных молитв за недели, предшествовавшие самой коронации, — молитвы и размышления, написанные для неё тогдашним архиепископом Кентерберийским. Было видно, что эти размышления глубоко проникли в неё, и что она все ещё строила свою жизнь в соответствии с тем, что там было изложено.

Люди недоумевали, почему она не отреклась от престола, так как стала немного слабее (хотя её физическое здоровье оставалось необычайно крепким до самых последних месяцев). Но она никогда не рассматривала свою роль как нечто, от чего она могла бы отказаться. В этом она вторила Папе Иоанну Павлу II, игнорируя давление преклонного возраста и уязвимости, потому что положение не было таким, в котором важны были успех, производительность, публичный гламур. Но что она действительно сделала, так это очень тщательно спланировала переход к своему преемнику, разделив обязанности, сместив ожидания, осторожно подготовив нацию, насколько это было возможно, к её уходу.

Это было типично для её поразительного отсутствия эгоизма. Когда я был архиепископом Кентерберийским, мне приходилось встречаться с большим количеством политических лидеров по всему миру. Честно могу сказать, что ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как королева. Ни у кого не было такой степени внимательности, ненапыщенной ясности ума и реакции, отсутствия колких или оборонительных реакций. Она могла быть резкой, она могла быть язвительной; у неё было сильное чувство абсурда и настоящее нетерпение к клише и угодничеству. Тем не менее её глубокая доброта всегда была очевидна, а её сухой и сбивающий с толку юмор был великим даром, помогающим смотреть на вещи в перспективе.

Я с восхищением наблюдал, как она — год за годом — становилась всё более откровенной в своих публичных выступлениях (особенно на Рождество) о своей христианской вере; никогда не навязчиво и не агрессивно, но таким образом, что было абсолютно ясно, что она знала, откуда черпает своё видение и свою силу. В то же время её взаимодействие с другими религиями было на удивление сильным и позитивным, и я слышал, как имамы, раввины и свами восхваляли её сочувствие и проницательность. Как и её муж, она внимательно слушала проповеди и была готова после них обсудить и бросить вызов. Это была особая привилегия причащать её Святым Причастием в тех случаях, когда она посещала Генеральный Синод англиканской церкви.

Слуга Божия, без сомнения; щедрый, мужественный, терпеливый и молитвенный человек. И не в последнюю очередь та, чьё переживание своей роли поддерживало вопрос о том, как всё более секулярные общества находят прочное единство в отсутствие великих общих символов благодати, в отсутствии того «навеса», который предлагает нам идентичность больше, чем наше собственное племя и группа интересов, и удерживает нас в родстве, которое нам не нужно было изобретать для себя.»



Роуэн Уильямс, бывший архиепископ Кентерберийский («First Things»)

(Перевод — Сергей Сабсай)

Источник: «Добрые католики»