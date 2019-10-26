На Синоде епископов был презентован Итоговый документ и прошли выборы в Постсинодальный совет

Во второй половине дня в пятницу 25 октября состоялось предпоследнее, 15-е по счету, пленарное заседание (генеральная конгрегация) Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященной проблемам региона Амазонии, на котором был представлен Итоговый документ этого высокого церковного форума и избран Постсинодальный совет.

В состав Постсинодального совета – особого органа при Генеральном секретариате Синода епископов – задачей которого будет являться воплощение в жизнь решений нынешней Ассамблеи, вошли тринадцать представителей латиноамериканского епископата: четверо из Бразилии, по два от Боливии, Колумбии и Перу, по одному от Антильских островов, Венесуэлы и Эквадора. Еще троих членов Совета назначит лично Папа Франциск.



В ходе заседания генеральный докладчик Синода по Амазонии, бразильский кардинал Клаудиу Хуммес зачитал текст Итогового документа, подготовленный Редационной комиссией. В первой половине дня в субботу 26 октября Отцы Синода будут изучать его текст, а на последнем пленарном заседании в послеобеденное время будет проходить голосование по каждому из его пунктов в отдельности.

В конце заседания Папа Франциск преподнес участникам Ассамблеи памятный подарок: медаль седьмого года его понтификата, посвященную Амазонии.

По материалам Vatican News