На шпиле Нотр-Дама установили фигуру петуха с христианскими реликвиями — её освятил архиепископ Парижа (+ ФОТО)

Фигура петуха, которой с XIX века украшали собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), была установлена на вершине недавно восстановленного шпиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Прежняя фигура пострадала во время пожара в 2019 году, который полностью уничтожил крышу здания. Петуха нашли среди обломков после пожара. Изначально сообщалось, что фигура была лишь «немного деформирована» и была пригодна для восстановления, но позже было решено создать новую по проекту архитектора Филиппа Вильнева.

В нового петуха поместили фрагмент тернового венца Иисуса Христа, кости Сен-Дени — первого епископа Парижа в III веке — и кости святой Женевьевы, покровительницы Парижа, умершей около 500 года нашей эры. Также в него поместили контейнер со списком всех участников восстановления собора после пожара, число которых составляет почти 2 тыс. человек. Перед установкой на вершину 96-метрового шпиля его освятил архиепископ Парижа Лоран Ульрих.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон посещал Нотр-Дам, чтобы ознакомиться с ходом работ по его восстановлению. В частности, он осмотрел шпиль собора, который был установлен в конце ноября. Команда мастеров скрупулезно последовала проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, автора шпиля, потратив несколько месяцев на создание реплики. Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме произошел пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание случилось в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора. В Елисейском дворце заверили, что собор будет открыт для посещения 8 декабря 2024 года, однако полное завершение работ намечено на 2029-2030 годы.