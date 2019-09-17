На подворье православного Новоспасского монастыря создали музейную экспозицию, посвященную преподобному Венедикту Нурсийскому

На подворье православного Новоспасского монастыря создали музейную экспозицию, посвященную преподобному Венедикту Нурсийскому

Сентябрь 17, 2019

На подворье Новоспасского ставропигиального мужского монастыря в селе Сумароково по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла осуществляется уникальный проект с целью возрождения почитания преподобного Венедикта Нурсийского в православной России, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви. В настоящее время ведется строительство храма в честь великого христианского подвижника VI века.

Планируется создание духовно-просветительского комплекса, где можно будет подробно познакомиться с наследием преподобного Венедикта – не только основателя бенедиктинской традиции монашества, широко распространенной в странах Западной Европы, но и автора Устава, идеи которого доныне оказывают влияние на развитие монашеской жизни как на Западе, так и на Востоке. В конце 2018 года вышла в свет книга О. Голосовой «Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков», изданная с участием Новоспасского монастыря – первое и пока единственное издание о Святом на русском языке для православной аудитории. В презентации книги в стенах Новоспасской обители приняли тогда участие священники и ученые из Италии, с которыми у настоятеля подворья в Сумароково иеромонаха Сергия (Филиппова) и всей братии установились теплые дружеские отношения.

Теперь в Сумарокове можно познакомиться с интересной экспозицией, рассказывающей о святом Венедикте. Часть экспонатов выставки привезены из Италии – родины преподобного.

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