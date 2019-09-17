На подворье православного Новоспасского монастыря создали музейную экспозицию, посвященную преподобному Венедикту Нурсийскому

На подворье Новоспасского ставропигиального мужского монастыря в селе Сумароково по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла осуществляется уникальный проект с целью возрождения почитания преподобного Венедикта Нурсийского в православной России, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви. В настоящее время ведется строительство храма в честь великого христианского подвижника VI века.

Планируется создание духовно-просветительского комплекса, где можно будет подробно познакомиться с наследием преподобного Венедикта – не только основателя бенедиктинской традиции монашества, широко распространенной в странах Западной Европы, но и автора Устава, идеи которого доныне оказывают влияние на развитие монашеской жизни как на Западе, так и на Востоке. В конце 2018 года вышла в свет книга О. Голосовой «Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков», изданная с участием Новоспасского монастыря – первое и пока единственное издание о Святом на русском языке для православной аудитории. В презентации книги в стенах Новоспасской обители приняли тогда участие священники и ученые из Италии, с которыми у настоятеля подворья в Сумароково иеромонаха Сергия (Филиппова) и всей братии установились теплые дружеские отношения.

Теперь в Сумарокове можно познакомиться с интересной экспозицией, рассказывающей о святом Венедикте. Часть экспонатов выставки привезены из Италии – родины преподобного.