На площади Испании Папа вверил Рим и весь мир Пресвятой Деве

Утром 8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, Папа Франциск вверил Вечный город и весь мир, страдающий от пандемии, милосердному ходатайству Матери Христа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В 7 часов утра Святейший Отец прибыл на площадь Испании в центре столицы и в частном порядке вознёс молитву у подножия известной статуи Девы Марии. В тишине Святейший Отец возложил букет белых роз у основания колонны.

В этом году традиционный ежегодный молебен Епископа Рима не сопровождали толпы паломников: решение отправиться на площадь Испании в необычное время, а не во второй половине дня, было обусловлено нынешней чрезвычайной санитарной ситуацией, дабы избежать любого риска заражения, вызванного многолюдными собраниями. По сообщению Зала печати Ватикана, Папа Франциск вверил Пресвятой Богородице всех, кто в этом городе и в мире страдает от болезней и уныния.

Около 7 часов 15 минут Святейший Отец покинул площадь Испании и прибыл в базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Salus popoli romani («Спасение римского народа»), а затем совершил Святую Мессу в часовне Рождества Христова. После богослужения Папа Франциск вернулся в Ватикан.