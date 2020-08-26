На общей аудиенции в среду 26 августа Папа Франциск продолжил свои размышления о вызовах пандемии

Констатацией того факта, что перед лицом пандемии и ее последствий многим грозит потеря надежды, и призывом в этот период «неуверенности и тревоги» принять «приходящий от Христа дар надежды», Папа Франциск в ходе общей аудиенции в среду 26 августа начал свою четвертую катехезу на тему вызовов, связанных с постигшим мир бедствием. Последняя в августе общая аудиенция Понтифика по-прежнему проходила в виртуальном формате.

«Пандемия показала наглядно и усилила социальные проблемы, прежде всего, неравенство», – сказал Святейший Отец, указывая, в частности, что в то время, когда некоторые могут работать дома, многие другие лишены этой возможности; когда некоторые дети могут продолжать учиться, для других образовательный процесс резко прервался; если некоторые страны эмитируют валюту, чтобы нейтрализовать последствия кризиса, для других это означало бы убить свое будущее. «Эти симптомы неравенства указывают на социальный недуг; это вирус, который порожден больной экономикой. Мы должны прямо признать: экономика больна, она заболела. Это результат несправедливого экономического роста – в этом и состоит недуг, что игнорируются фундаментальные человеческие ценности», – продолжал Папа, заострив внимание на том обстоятельстве, что в современном мире небольшое количество богачей владеет большими ресурсами, чем всё прочее человечество. Сия «несправедливость взывает к небесам». В то же время, упомянутая экономическая модель «совершенно безразлично относится к ущербу, причиняемому нашему общему дому», вследствие чего мы вплотную приблизились к «серьезным и необратимым последствиям». Общим корнем всех этих бед является «греховное желание владеть и властвовать над братьями и сестрами, над природой и Самим Богом». Однако же, «не таков был замысел Создателя».

Процитировав Катехизис Католической Церкви, Преемник Святого Петра напомнил, что Бог изначально вверил Землю и все ее ресурсы общему владению всех людей, поручив им заботиться о ней. Бог поручил людям «управлять Землей во имя Его», возделывая и оберегая ее как предназначенный всем им без исключения сад. Но это не следует понимать как карт-бланш, как разрешение делать всё, что заблагорассудится, забывая об «отношениях ответственной взаимности», существующих между нами и природой. Итак, как учит Катезизис, Земля была предназначена Богом для всего человеческого рода, поэтому нашим долгом является «заботиться о том, чтобы ее плоды доставались всем, а не только некоторым». Это и есть ключевой момент наших взаимоотношений с земными благами. Отсюда также следует, что политическая власть «имеет право и обязанность регулировать законное применение права собственности в перспективе общего блага».

«Собственность и деньги – это средства, которые могут послужить развитию. Однако мы с легкостью превращаем их в цели, индивидуальные или коллективные. И когда это случается, ставятся под сомнение существенные человеческие ценности. Тогда homo sapiens вырождается и превращается в своеобразного homo œconomicus в худшем значении этого термина – в индивидуалиста, стяжателя и доминатора», – отметил Римский Первосвященник, добавив, что в этом случае мы забываем о том, что, будучи сотворенными по образу и подобию Божию, «мы являемся социальными, креативными и солидарными существами», обладающими «безграничной способностью любить». В то время, когда «жажда обладания и господства лишает миллионы людей доступа к первоочередным благам, а зависимость от материального прогресса угрожает нашему общему дому, мы не можем просто спокойно стоять и смотреть. Вместо этого, со взглядом, сосредоточенным на Христе, и с уверенностью в том, что Его любовь действует через сообщество Его учеников, нам следует активно и солидарно действовать в надежде породить что-то другое и лучшее».

«Христианская надежда, укорененная в Боге – это наш якорь. Ею питается наше стремление к справедливому распределению благ, лежащее в основе нашей миссии как учеников Христа, Который всё разделил с нами», – подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви, напомнив притом, что всё это очень хорошо понимали первые христианские общины: «Они, как и мы, переживали тяжелые времена, но сознавали, что все вместе составляют единое Тело и передавали в общее пользование свое имущество. О, если христианские общины XXI века сумели снова сделать актуальным это положение вещей, эту заботу обо всей твари, это стремление к социальной справедливости, давая таким образом свое общее свидетельство Воскресшему Господу! Если мы будем правильно распоряжаться дарами, предоставленными нам Творцом, если мы предоставим в общее пользование всё, что имеем, чтобы никто ни в чём не имел недостатка, то у нас и в самом деле может появиться надежда, что здоровый и справедливый мир станет реальностью», – подвел итог Папа Франциск, особым образом упомянув о страданиях детей, которые голодают или не имеют доступа к образованию, что должно стать еще одним стимулом для переосмысления происходящего и осознания нашей задачи выйти из переживаемого ныне кризиса иными, лучшими, чем мы были прежде.

По материалам Vatican News