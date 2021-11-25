На общей аудиенции Папа продолжил катехизический цикл, посвященный святому Иосифу (+ ФОТО)

Святой Иосиф, хранитель Иисуса и Марии и хранитель Церкви, вновь был в центре общей аудиенции Папы Франциска в среду 24 ноября. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Евангелиях Иисус назван «сыном Иосифа» или «сыном плотника», отметил Папа. Евангелисты Матфей и Лука уделяют роли Иосифа особое место: они составляют «родословную». Матфей, обращаясь прежде всего к иудеохристианам, отправляется от Авраама, чтобы прийти к Иосифу, «мужу Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос» (1,16); Лука же, начиная с Иисуса, восходит к Адаму и уточняет, что Иисус «был, как думали, Сын Иосифов» (3,23). Таким образом, оба евангелиста говорят об Иосифе не как о биологическом отце, но как об отце Иисуса в полном смысле этого слова. Через Иосифа свершается история Завета и история спасения, которая проходит между Богом и человеком.

На первый взгляд образ Иосифа в Евангелии не является первостепенным, тем не менее это центральный элемент в истории спасения, подчеркнул Папа. Жизнь каждого из нас также «составлена» из самых обычных людей, часто незаметных, которые не появляются в заголовках газет. В Иосифе мы видим «повседневное, незаметное и сокрытое присутствие», и он напоминает нам, что те, кто кажутся незаметными или второстепенными, играют неоценимую роль в истории спасения.

Далее Папа подчеркнул, что Иосиф предстает как хранитель Иисуса и Марии, и поэтому он является также хранителем Церкви, ведь Церковь — это продолжение тела Христова в истории, а материнство Церкви отражает материнство Марии. Роль Иосифа как хранителя – это великий ответ на то, что описано в Книге Бытия: когда Бог спрашивает у Каина, где его брат, тот отвечает: «Разве я сторож брату моему?». Своей жизнью Иосиф как будто хочет нам сказать, что мы всегда призваны быть хранителями наших братьев. Поэтому в нашем мире очень важны узы между людьми: отсутствие этих уз привело к тому, что наше общество стало «текучим» и даже «газообразным», отметил Папа. Чтобы прийти в наш мир, Бог избрал путь семейных уз: Он не спустился с небес волшебным образом, но проделал тот же путь в истории, что и все мы.

Как и в прошлую среду, Папа завершил аудиенцию молитвой к святому Иосифу, на этот раз посвятив ее людям, чувствующим одиночество из-за отсутствия значимых уз и человеческих отношений:

«Святой Иосиф, Ты, который оберегал узы с Марией и с Иисусом, помоги нам позаботиться об отношениях в нашей жизни. Пусть никто не испытывает то чувство оставленности, которое приходит от одиночества. Да примирится каждый из нас со своей историей, с теми, кто нас предварил, да признает даже в совершенных ошибках способ, через который проложило свой путь Провидение, а зло не произнесло последнего слова. Яви себя другом для тех, кому тяжелее всего, и так же, как ты поддержал Марию и Иисуса в трудные моменты, поддержи и нас на нашем пути. Аминь».



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