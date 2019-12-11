На общей аудиенции Папа Франциск говорил о значимости свидетельства через страдания

В ходе традиционной общей аудиенции в среду 11 декабря, проходившей в Зале Павла VI, Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященных Книге Деяний Апостолов. На этот раз он сосредоточился на страданиях, которые святой апостол Павел претерпел, проповедуя Евангелие в Иерусалиме.

Святейший Отец напомнил, что именно в столице иудейского мира Апостол народов встретился с яростным сопротивлением. Этот город был враждебен по отношению к нему, как прежде был враждебен по отношению к Иисусу. Когда Павел вошел в Храм, его узнали и хотели тут же убить, но он был спасен от смерти римскими солдатами. «Обвиняемый в оскорблении Закона и Храма, он был арестован и продолжил свое паломничество веры на этот раз в качестве узника. Сначала он предстал перед Синедрионом, потом перед римским прокуратором в Кесарии, затем перед царем Иродом Агриппой. Лука нарочито заостряет внимание на сходстве между Павлом и Иисусом: обоих ненавидели враги, оба были публично обвинены недоброжелателями, однако признаны невиновными имперскими властями. Так Павел разделил страдания своего Наставника и его страдания стали живым Евангелием», – констатировал Понтифик.

Далее он рассказал о своей встрече в соборе Святого Петра перед началом общей аудиенцией с делегацией украинских паломников – духовных лиц и верных, принадлежащих греко-католической Мукачевской епархии. «Как же сильно преследовали этих людей! Сколько они выстрадали ради Евангелия! Но при этом не отреклись от своей веры. Они являются для нас примером. Сегодня в Европе очень многие христиане подвергаются преследованиям и страдают за веру. Их преследуют в ”белых перчатках“ – оставляют на социальной обочине, воспринимают в качестве маргиналов. Мученичество – это естественная атмосфера для христианина и для христианской общины. Мученики всегда будут среди нас: это знамение того, что мы верно следуем по пути Иисуса. Это благословение от Господа, когда среди народа Божия находятся люди, дающие свидетельство мученичества», – сказал Понтифик.

Затем он напомнил, что апостол Павел обратился к царю Ироду Агриппе с исполненной духовной силы апологетической речью, которая стала «плодотворным свидетельством веры». Апостол рассказал о своем обращении и призвании проповедовать среди язычников, чтобы они «обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу», чтобы через веру во Христа «получили прощение грехов и жребий с освященными». Он показал, что древние пророки Израиля и Моисей свидетельствовали о том же, о чем свидетельствует и он сейчас: что «Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». «Горячее свидетельство Павла тронуло сердце царя Агриппы, которому не хватило для обращения только последнего шага. Царь сказал тогда: ”Еще немного и ты убедишь меня сделаться христианином!“. Павла признали невиновным, но он так и не был освобожден, поскольку потребовал императорского суда. Таким образом победное продвижение Слова Божия теперь продолжилось в направлении Рима. Павел, закованный в кандалы, оказался именно здесь, в Риме», – указал Епископ Рима, подчеркнув, что с этого момента узы Апостола народов стали знамением его верности Евангелию и свидетельством, данным Воскресшему.

«Пример Павла учит нас стойкости перед лицом испытаний и умению смотреть на всё глазами веры. Так попросим же сегодня Господа заступничеством сего Апостола оживить нашу веру и помочь нам быть верными Ему до последней глубины нашего христианского призвания, призвания учеников Господа, миссионеров», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News