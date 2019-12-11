Перед началом общей аудиенции Папа Франциск приветствовал греко-католиков из Закарпатья

Утром в среду 11 декабря, перед началом традиционной общей аудиенции, Папа Франциск приветствовал в соборе Святого Петра паломников из Мукачевской епархии византийского обряда, которая подчиняется непосредственно Апостольскому Престолу (sui juris), не входя в состав Верховного Архиепископства УГКЦ. Делегация закарпатских греко-католиков совершает паломничество в Рим по случаю 30-летия выхода из подполья. Ее возглавляют правящий архиерей Владыка Милан Шашик и вспомогательный епископ Нил Лущак. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



«Я рад приветствовать вас возле гробницы Святого Петра и вместе с вами благодарю Всеблагого Господа, Который Своей всемогущей рукой освободил вашу Церковь от долгого угнетения советской властью, – сказал Папа Франциск. – Церковь в Мукачево – это матерь многих мучеников, своей кровью засвидетельствовавших верность Христу, Католической Церкви и Епископу Рима. В особенности мы воздаем дань памяти блаженному епископу-мученику Теодору Ромже, который в самые мрачные времена вашей истории сумел вести народ Божий с евангельской мудростью и мужеством, человеку неутомимому, последовавшему примеру Христа – Доброго пастыря вплоть до пожертвования собственной жизнью за овец».



«Я хочу также вспомнить ваших предков, – сказал далее Святейший Отец, – дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые в укрытии своих домов, часто под надзором враждебного режима, рискуя свободой и жизнью, передавали учение об истине Христовой и оставили будущим поколениям, которые вы представляете, красноречивое свидетельство крепкой веры, веры живой, веры католической. От сердца вас благодарю, дорогие братья и сестры, за верность Иисусу Христу и приглашаю каждого из вас, в какой бы ситуации вы ни находились, прямо сегодня обновить личную встречу с Иисусом Христом или хотя бы принять решение встретиться с Ним, ежедневно, безостановочно искать Его. Нет причины, по которой кто-то может решить, что этот призыв — не для него, ведь никто не отвергнут от радости, принесенной Господом».



Преемник Святого Петра вознес молитву Господу, дабы Он сохранил Мукачевскую епархию византийского обряда от козней лукавого и даровал ей благоденствие. «Пусть Сын Божий родится в ваших сердцах!» – пожелал своим гостям Папа Франциск и передал приветствие родным паломников, прежде всего детям, больным и страждущим. После окончания встречи со Святейшим Отцом был отслужена Божественная Литургия на кафедральном алтаре базилики Святого Петра. Накануне паломники из Закарпатья молились за Божественной Литургией в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре.

