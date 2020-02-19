На общей аудиенции 19 февраля Папа Франциск размышлял о блаженстве кротких

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 19 февраля в Зале Павла VI, Папа Франциск прокомментировал третью заповедь блаженства: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф 5,5).

Прежде всего, Святейший Отец отметил, что греческое слово, переведенное как «кроткий», имеет широкий спектр значений: добродушный, нежный, тихий, вежливый, ненасильственный… Данное качество проявляется и становится актуальным главным образом в ходе конфликтов: «Каждый может казаться добродушным, если всё спокойно, но как он будет реагировать, если окажется “под давлением”, если станет жертвой нападения, оскорбления, покушения?», – задался вопросом Понтифик. Кротость была характерной чертой Иисуса. Апостол Павел упоминал о Христовых «кротости и снисхождении» (2 Кор 10,1), а апостол Петр указал, что Христос, «будучи злословим, не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Петр 2,23).

Далее Папа пояснил, что в Священном Писании слово «кроткий» также означает человека, лишенного земельной собственности. Евангельская же заповедь блаженства гласит, что именно такие люди «наследуют землю». На первый взгляд кротость и владение землей выглядят несовместимыми, ведь земля – это то, за что ведется борьба, это то, что получает победитель в войне. «Но давайте присмотримся к слову, которым выражено, как именно овладеют землей кроткие: они не завоевывают ее. Не сказано: ”Блаженны кроткие, ибо они завоюют землю”. Заповедь блаженства подразумевает иное: они получат землю в наследство. Кроткие блаженны, ибо они наследуют землю. Между тем, в Священном Писании слово “наследовать” кроме буквального имеет еще и высокое символическое значение. Народ Божий именует своим “наследием” землю Израиля, то есть Землю Обетованную», – сказал Святейший Отец и сформулировал вывод, согласно которому в библейском понимании земля – это нечто несравненно более значимое и глубокое, чем просто территория: «Существует Земля – позвольте мне эту игру слов, – которая является “небесами”, как и Земля, по направлению к которой мы странствуем: Новое Небо и Новая Земля, попасть на которые мы стремимся. Итак, кроткий – это тот, кто “наследует” прекраснейшее из пространств. Он не трус, не “слабак”, который находит себе оправдание, уклоняясь от острых проблем. Наоборот! Это лицо, получившее наследство и не желающее его попусту растратить. Кроткий – это не приспособленец, а ученик Христа, научившийся у Него крепко стоять за совсем другую землю. Он защищает собственный мир духовный, защищает свои отношения с Богом и полученные от Него дары, он всячески блюдет милосердные и братские чувства, приумножает упование и надежду».

Противоположностью же кротости является гневливость. «Минута гнева может уничтожить очень многое; мы теряем контроль и не считаемся с тем, что имеет настоящую ценность. Мы запросто можем разрушить, причем порой непоправимо, братские отношения. Из-за вспышки гнева многие братья потом годами не разговаривают, отдаляются друг от друга. Гнев несовместим с кротостью. Кротость объединяет, а гнев разделяет», – подчеркнул Папа, добавив, что если гневливость только разрушает, то кротостью можно очень многое приобрести: сердце ближнего, его дружбу, шанс на примирение, поскольку людям свойственно сначала раздражаться, но потом они успокаиваются и переосмысливают ситуацию, так что можно снова отстраивать с ними отношения.

«Земля», как «наследие» кротких, – это также спасение брата, о котором идет речь в Евангелии от Матфея: «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего»(Мф 18,15). «Нет в мире земли прекраснее, чем сердце ближнего; не существует ничего привлекательнее, чем восстановленный мир с братом. Вот та Земля, которую можно наследовать благодаря кротости», – подвел итог катехезы Папа Франциск.

По материалам Vatican News