На Мессе в понедельник Светлой седмицы Папа Франциск указал на существующий выбор между радостью воскресения и желанием возвратиться в гробницу

Всегда существует выбор между радостью воскресения и готовностью вернуться в гробницу, – подчеркнул Папа Франциск в своей проповеди на утренней Мессе в Светлый Понедельник 13 апреля в часовне Дома Святой Марфы. Сообщает корреcпондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Святейший Отец вознёс молитву: «Помолимся сегодня о правителях, об ученых и политиках, которые начали изучать пути выхода из пандемии, – того ‘после’, что уже началось сейчас: дабы они нашли верный путь, неизменно в пользу людей, в пользу народов».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня от святого Матфея (Мф 28,8-15), в котором Воскресший Иисус является женам-мироносицам и просит их передать ученикам, чтобы они шли в Галилею: именно там они смогут встретить своего Учителя. В это же самое время иудейские священники подкупают солдат, охранявших гробницу, и уговаривают их распространить слух о том, будто ночью – пока они спали – последователи Иисуса выкрали Его тело.

Тем самым Евангелие второго дня Пасхальной недели, отметил Папа Франциск, предлагает выбор, который актуален и в наши дни: что предпочесть, надежду на Воскресение Иисуса или же ностальгию по гробнице? Таким образом, в поиске решений по выходу из нынешней пандемии выбор будет делаться между жизнью – то есть воскресением народов – и божком денег. Если выбор станет за деньгами, то будет избран путь голода, рабства, войн, производства вооружений, детской неграмотности… Всё это и есть гробница.

Да поможет нам Господь сделать правильный выбора, дабы никоим образом не угодить в гробницу идола денег, сказал Папа Франциск в заключение.