На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал сделать 5-е воскресенье Великого Поста «воскресеньем плача»

«Я думаю о том, что много людей плачет: изолированные, в карантине, одинокие пожилые, госпитализированные и больные, родители, которые без заработной платы не могут прокормить детей. Много людей плачет. Мы сопровождаем их от души. И не помешает, если мы поплачем слезами Господа за весь наш народ» – призвал Папа Франциск на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 29 марта с.г., в 5-е воскресенье Великого Поста.

Комментируя текст из Евангелия от Иоанна (Ин 11,1-45) о воскрешении Лазаря, Святейший Отец напомнил, что Иисус, плакавший о смерти Своего друга, плакал также и глядя на Иерусалим, зная, что он непременно будет разрушен. Папа отметил, что Спаситель всегда плачет из любви и сострадания, ибо Он смотрит не только глазами, но и сердцем.

«Сегодня в мире, который столь сильно страдает, в котором многие люди страдают от пандемии, я задумываюсь: могу ли я плакать, как это сделал бы Господь Иисус, и что теперь делает Иисус? Уподобляется ли мое сердце Его сердцу? А если оно слишком бесчувственно? Даже если я могу свидетельствовать, творить добро, помогать, но мое сердце в этом не участвует и я не умею плакать, мне следует умолять Господа о даровании этой благодати (…). Сегодня многие плачут. И мы, стоя у этого алтаря, у этой Жертвы Иисуса, Который не стыдился плакать, просим Его о даровании благодати слёз. Пусть сегодняшнее воскресенье станет воскресеньем плача для всех нас», – подвел итог Предстоятель Вселенской Церкви.

Папа Франциска завершил воскресное богослужение чином поклонения Пресвятым Дарам, благословением Святыми Дарами и призывом к верующим причащаться духовно.

По материалам Vatican News