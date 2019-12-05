На борту с Папой Римским: что говорят и едят в самолете Понтифика?

Вера Щербакова — единственный российский журналист, входящий в пресс-пул Папы Римского, о скрытой стороне работы с одним из самых известных ньюсмейкеров.

Коллега из испанского агентства EFE Кристина не первый раз на борту Папского самолета, но этот перелет — из Токио в Рим по завершении 32-го зарубежного турне Папы Франциска — ей запомнится особенно. Он совпал с днем рождения журналистки. Трогательный сюрприз ей подготовили испанские коллеги, а поздравления и восторженные слова благодарности имениннице докатились до салона Понтифика. Он пригласил Кристину и по-отечески расцеловал в обе щеки. Всё это на высоте 10 тыс. метров, в воздушном пространстве России, через которое пролегал маршрут из Японии, после традиционной пресс-конференции.

В последнее время поздравления на борту звучат всё чаще. Присоединяется к теплым словам и Папа, преподнося подарок или передавая торт со свечкой. Папская пресс-служба также отмечает круглые даты — мексиканская журналистка Валентина, например, побывала в более чем 100 Папских поездках. Она начала летать еще с Иоанном Павлом II через год после его избрания на Престол Святого Петра в 1979 году, когда ей едва исполнилось 25 лет.

Главная привилегия

Это неформальное общение, а также эксклюзивные ответы на вопросы журналистов — и есть главная привилегия сопровождающих Папу в зарубежных поездках представителей прессы. Вскоре после вылета по пути в ту или иную страну Понтифик приветствует каждого журналиста своего пула в отдельности. Он лично проходит по всему журналистскому салону — и это в свои почти 83 года!

Регулярно Папу сопровождают около 70 журналистов из разных стран. Больше всего итальянцев: агентства, центральные газеты, католические издания, телевидение (два канала государственного телевидения и канал круглосуточных новостей). Находясь на территории итальянской столицы, Ватикан всегда играл особую роль в истории Италии (а иногда история Италии и история Ватикана были попросту нераздельны), и в сегодняшней Италии глава Римско-Католической Церкви неизменно остается одним из основных источников новостей, за деятельностью которого внимательно следят СМИ. В пуле — многочисленная группа испаноговорящих журналистов, много американцев — как из светских, так и из католических изданий, а также телевидение. В Папский пресс-пул входят крупнейшие мировые агентства: Рейтер, АП, АФП, немецкое ДПА и испанское ЭФЭ, а также ТАСС, который здесь является единственным российским СМИ. Есть в Папском пуле и польское агентство. Связано это и с тем, что более 25 лет Папский Престол занимал поляк Кароль Войтыла (Иоанн Павел II, 1920–2005 гг., Папа — с 1978 года). В память о нем до сих пор все Папские речи, которые он произносит в поездках, переводятся в числе прочих (а это французский, испанский, английский, немецкий) еще и на польский язык.



Однако есть вещь, которую по дороге «туда» делать нельзя, — это задавать вопросы. Папские ответы — достояние всего пула, и они звучат на пресс-конференции, которую Понтифик дает на борту вскоре после вылета обратно. Как правило, затрагиваются темы поездки, а также вопросы международной повестки и внутренней жизни Ватикана (скандалы, проблемы Папского Города-Государства). Пресс-конференция продолжается от 30 минут до часа — часто это зависит от длительности перелета. Вопросы, разумеется, задать могут не все. Обычно преимущественное право — у журналистов, представляющих страну или страны, в которых побывал Понтифик. Затем идут вопросы по языковым группам. Англоговорящих представителей, как правило, интересуют «горячие» громкие темы, такие как скандал о педофилии среди священников или финансовые разоблачения ватиканских структур. Испанцы всегда сконцентрированы на родном Франциску латиноамериканском континенте, а также проблемах беженцев и мигрантов. Вопросы французов часто отличаются этической подоплекой. Участники пула договариваются между собой, чтобы любой из задаваемых вопросов был интересен каждому, и часто подготовка вопросов превращается в тонкую дипломатическую игру.

Понтифик шутит

Для кого-то из журналистов Франциск находит какие-то особые слова, кого-то благословляет. В эти моменты неформального общения одному из самых известных людей на планете запросто можно преподнести книгу или публикацию, письмо или обращение, часто не собственное, а от кого-то, кому нужно знать, что Папа о нем помолился, взять автограф.

Папа читает некоторые книги, которые пишут журналисты его пула. Так, на этот раз он отметил новую работу обозревательницы газеты Il Messaggero, которая выпустила «Зеленую книгу Папы Франциска». Понтифик согласился написать предисловие, когда только узнал о проекте. Результат этого труда он получил по дороге в Японию (и Таиланд, где начал апостольскую поездку) и, несмотря на очень плотный график, сумел полистать книгу. «Я благодарю Франку за ее труд», — сказал Папа Франциск в завершение пресс-конференции.

У Папы неплохое чувство юмора. «Когда ты идешь в тюрьму?» — спросил Понтифик молодого французского журналиста, у которого вскоре свадьба и которой посетовал, что очень переживает по этому поводу. Потом он преподнес жениху четки. «Это — чтобы справиться с неуверенностью», — пояснил Понтифик.

Меню от шеф-поваров

На борту Папского самолета часто царит хаос. Практически в течение всего полета можно ходить по салону. При этом, хотя и звучит соответствующее указание, никто не проверяет, отключены ли электронные приборы. После приветствий при отбытии и пресс-конференции на обратном пути журналистам предлагают поесть (завтрак, обед или ужин — в зависимости от времени суток). Меню — то же самое, что и у Папы, а обслуживание можно сравнить с бизнес-классом: любые напитки (вино, шампанское или более крепкие) без ограничения, изысканно приготовленные блюда, сервировка с настоящими железными приборами и стеклянной посудой.



Многое зависит от авиакомпании. Обычно в страну, куда совершается визит, Понтифик летит итальянской Alitalia, а обратно (за исключением стран, где фактически отсутствует национальный авиаперевозчик) компанией принимавшей стороны. И это всегда стандартное рейсовое воздушное судно, используемое для обычных пассажирских перевозок. На японской ANА, которой Понтифик (и компания) возвращался из Японии, десерт был специально придуман известным французским кондитером Пьером Эрме, автором рецепта пирожного «макарон».

Сувениры

В память о каждой поездке помимо впечатлений и уникального опыта журналистам достается медаль, выпущенная к Апостольскому визиту. Разработкой дизайна последние годы занимается итальянская художница Даниэла Лонго, которая соединяет религиозные символы с историей посещаемой страны. Так, на медали, приуроченной к поездке в Египет, был изображен библейский сюжет «Бегство Святого Семейства в Египет». На медали к путешествию в Северную Македонию — профиль уроженки Скопье Матери Терезы.

Сами эти путешествия никак нельзя назвать туристическими: времени на отдых почти нет, а достопримечательности приходится рассматривать только из окна автобуса или гостиничного пресс-центра. И наконец, в Папский пресс-пул попасть не так просто: любой претендент должен обладать опытом, а также представлять авторитетное, уважаемое издание. Ватиканские службы внимательно приглядываются ко всем, кто допускается на борт Папского самолета.

Есть и еще одно немаловажное требование — безупречная дисциплина в следовании указаниям службы печати Святого Престола. При всей неформальности обстановки есть определенный протокол, который включает дресс-код. Главным образом это касается мужчин, а именно операторов и фотографов: с Папой на борту они должны быть обязательно в темном костюме и с галстуком.

С Понтификами по белу свету

Книгу «С Понтификами по белу свету» (записки участника Папского пресс-пула) написал наш коллега, безвременно ушедший почти год назад Алексей Букалов. Это он открыл дверь в Папский самолет для ТАСС. В 2001 году он получил приглашение в пресс-пул, после того как написал отрывок текста для Крестного хода, впечатливший Ватикан.

С главой Ватикана Букалов объездил полмира: сначала с Иоанном Павлом II, а потом и с его преемниками. С Бенедиктом XVI Букалов летал в Бразилию и Австралию, Мексику и на Кубу. Уже тогда зарождались традиции неформального общения, которые укрепил Папа Франциск. Через месяц после смерти Букалова Папа Римский отправился в поездку в Панаму и первым делом выразил свои соболезнования в связи с уходом русского журналиста своего пула. В библиотеке Папы Франциска есть и книги Букалова о Пушкине, творчеством и жизнью которого журналист ТАСС интересовался многие годы.

Фото Веры Щербаковой

Источник: ТАСС