«Мы благодарны российским католическим епископам за то, что они избрали местом своей встречи Томск»

Как мы уже сообщали, 12-13 октября в старинном сибирском городе Томске проходило очередное пленарное заседание Конференции католических епископов России. Совершая поездку по Сибири, Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло и российские католические Владыки встретились с православными архипастырями и возглавили Святую Мессу в старейшем западно-сибирском приходе. О событиях, связанных с визитом предстоятелей российского католичества в «Сибирские Афины», нашему изданию рассказал настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария священник Войтех Зиолек, SJ.

— Наш приход встретил высоких гостей весьма радушно, хотя в самом городе их приезд, к сожалению, прошел практически незамеченным. Во вторник 12 октября, в первый день заседания Епископской конференции, Владыки служили Мессу в нашем храме, и на нее пришло больше 120 человек, хотя это был будний день. Месса проходила в сердечной братской атмосфере, хор пел прекрасно, а по окончании богослужения был устроен праздничный ужин, на котором Владыки раздели трапезу с духовенством томского прихода и верными прихожанами. Для нашей общины всё это было как огромной честью, так и великой радостью. Вообще, на протяжении всей работы Конференции наши епископы, проведя очередное заседание, приходили к нам в приход на обед или на кофе-паузу. Всё это было очень полезно для нас и, смею надеяться, и для них тоже.

Наши архипастыри, будучи в Томске, встретились с митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом (Девятовым) и секретарем Томской епархии, благочинным храмов города Томска архимандритом Иосифом (Еременко). У нас в Томске сложились хорошие отношения с православными братьями. Мы регулярно посещаем их богослужения по большим праздникам: на Пасху, на Рождество… Они поздравляют нас с праздниками. Мы обмениваемся символическими подарками: яйцами, раскрашенными нашими прихожанками, «рождественскими пряниками». Как-то митрополит Ростислав пригласил меня на кофе, и мы беседовали почти полтора часа. А на этот раз Конференция католических епископов пригласила на обед православного митрополита, и он приехал в сопровождении архимандрита. Я встретил высоких гостей у ворот храма. Обед получился очень вкусным как с точки зрения поданных блюд, так и с точки зрения царившей на нём атмосферы. Правда, обед этот состоялся в среду, когда у православных пост, но мы это учли и заранее подготовили не мясное меню. Апостольский нунций пока не говорит по-русски, но в качестве переводчиков выступили архиепископ Павел Пецци и епископ Николай Дубинин. Была сделана памятная общая фотография, которую мы в ближайшее же время разместим и в нашем приходском доме, и в доме нашей иезуитской общины.

А перед тем, как прибыть в Томск наши католические Владыки по дороге заехали в Юргу, где, встретившись с епископом Мариинским и Юргинским Иннокентием (Ветровым), не только покушали, но и – внимание! – помолились вместе. Меня всегда удивляло, и я не раз говорил об этом своим православным друзьям: как это так, что с католиками можно вместе кушать, выпивать, веселиться, вот только молиться нельзя!? А в Юрге католические и православный иерархи помолились вместе перед иконой Пресвятой Богородицы.

В заключение скажу, что состоявшийся визит католических епископов стал мощнейшим импульсом для нашего прихода, особенно в плане осознания вселенского характера нашей Католической Церкви. Чтобы дать нашей общине ощутить, что исповедуемое ею католичество – это не только Томск, Белосток, и иногда Новосибирск, что мы принадлежим к универсальной, всемирной Церкви. И мы благодарны российским католическим епископам, что они избрали для своей встречи Томск и согласились несколько дней провести у нас, пожить, пообщаться… Российские Владыки и Апостольский нунций были очень приветливы, открыты…

Идея провести очередное заседание ККЕР в Томске по-видимому принадлежала нашему Владыке Иосифу Верту и появилась у него, когда было окончательно решено, что всероссийские празднования 30-летия религиозной свободы пройдут в Новосибирске. Здесь можно перефразировать Священное Писание: «А ты, Томск (Вифлеем-Ефрафа), мал ли ты (между тысячами Иудиными…)». В нашем городе богатые католические традиции, наш храм – старейший в нашей епархии, и то ли самый старый католический храм вообще в Сибири, то ли самый старый каменный храм в Сибири. Даст Бог, если доживем до 2033 г., будем отмечать его 200-летие. Или эту дату отметят наши потомки…

(Фотографии предоставлены католическими приходами Томска и Кемерова)