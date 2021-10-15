«Мы благодарны российским католическим епископам за то, что они избрали местом своей встречи Томск»

«Мы благодарны российским католическим епископам за то, что они избрали местом своей встречи Томск»

Октябрь 15, 2021

Как мы уже сообщали, 12-13 октября в старинном сибирском городе Томске проходило очередное пленарное заседание Конференции католических епископов России. Совершая поездку по Сибири, Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло и российские католические Владыки встретились с православными архипастырями и возглавили Святую Мессу в старейшем западно-сибирском приходе. О событиях, связанных с визитом предстоятелей российского католичества в «Сибирские Афины», нашему изданию рассказал настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария священник , SJ.

— Наш приход встретил высоких гостей весьма радушно, хотя в самом городе их приезд, к сожалению, прошел практически незамеченным. Во вторник 12 октября, в первый день заседания Епископской конференции, Владыки служили Мессу в нашем храме, и на нее пришло больше 120 человек, хотя это был будний день. Месса проходила в сердечной братской атмосфере, хор пел прекрасно, а по окончании богослужения был устроен праздничный ужин, на котором Владыки раздели трапезу с духовенством томского прихода и верными прихожанами. Для нашей общины всё это было как огромной честью, так и великой радостью. Вообще, на протяжении всей работы Конференции наши епископы, проведя очередное заседание, приходили к нам в приход на обед или на кофе-паузу. Всё это было очень полезно для нас и, смею надеяться, и для них тоже.

Наши архипастыри, будучи в Томске, встретились с митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом (Девятовым) и секретарем Томской епархии, благочинным храмов города Томска архимандритом Иосифом (Еременко). У нас в Томске сложились хорошие отношения с православными братьями. Мы регулярно посещаем их богослужения по большим праздникам: на Пасху, на Рождество… Они поздравляют нас с праздниками. Мы обмениваемся символическими подарками: яйцами, раскрашенными нашими прихожанками, «рождественскими пряниками». Как-то митрополит Ростислав пригласил меня на кофе, и мы беседовали почти полтора часа. А на этот раз Конференция католических епископов пригласила на обед православного митрополита, и он приехал в сопровождении архимандрита. Я встретил высоких гостей у ворот храма. Обед получился очень вкусным как с точки зрения поданных блюд, так и с точки зрения царившей на нём атмосферы. Правда, обед этот состоялся в среду, когда у православных пост, но мы это учли и заранее подготовили не мясное меню. Апостольский нунций пока не говорит по-русски, но в качестве переводчиков выступили архиепископ Павел Пецци и епископ Николай Дубинин. Была сделана памятная общая фотография, которую мы в ближайшее же время разместим и в нашем приходском доме, и в доме нашей иезуитской общины.

А перед тем, как прибыть в наши католические Владыки по дороге заехали в Юргу, где, встретившись с епископом Мариинским и Юргинским Иннокентием (Ветровым), не только покушали, но и – внимание! – помолились вместе. Меня всегда удивляло, и я не раз говорил об этом своим православным друзьям: как это так, что с католиками можно вместе кушать, выпивать, веселиться, вот только молиться нельзя!? А в Юрге католические и православный иерархи помолились вместе перед иконой Пресвятой Богородицы.

В заключение скажу, что состоявшийся визит католических епископов стал мощнейшим импульсом для нашего прихода, особенно в плане осознания вселенского характера нашей Католической Церкви. Чтобы дать нашей общине ощутить, что исповедуемое ею католичество – это не только Томск, Белосток, и иногда Новосибирск, что мы принадлежим к универсальной, всемирной Церкви. И мы благодарны российским католическим епископам, что они избрали для своей встречи Томск и согласились несколько дней провести у нас, пожить, пообщаться… Российские Владыки и Апостольский нунций были очень приветливы, открыты…

Идея провести очередное заседание в Томске по-видимому принадлежала нашему Владыке Иосифу Верту и появилась у него, когда было окончательно решено, что всероссийские празднования 30-летия религиозной свободы пройдут в Новосибирске. Здесь можно перефразировать Священное Писание: «А ты, Томск (Вифлеем-Ефрафа), мал ли ты (между тысячами Иудиными…)». В нашем городе богатые католические традиции, наш храм – старейший в нашей епархии, и то ли самый старый католический храм вообще в Сибири, то ли самый старый каменный храм в Сибири. Даст Бог, если доживем до 2033 г., будем отмечать его 200-летие. Или эту дату отметят наши потомки…

(Фотографии предоставлены католическими приходами Томска и Кемерова)

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