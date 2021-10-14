Информационное сообщение о LIV Пленарном заседании Конференции католических епископов России

12–13 октября 2021 г. в Томске состоялось LIV Пленарное заседание Конференции католических епископов России. На нем присутствовали: Архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; Епископ Иосиф Верт SJ из Преображенской Епархии в Новосибирске, вице-председатель; Епископ Кирилл Климович из Епархии святого Иосифа в Иркутске; Епископ Клеменс Пиккель из Епархии святого Климента в Саратове; Епископ Николай Дубинин OFMConv – вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; священник Штефан Липке SJ – секретарь. В работе заседания принял участие Апостольский Нунций Архиепископ Джованни д’Аниелло, а также Советник Апостольской Нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Петр Тарнавски.

Собрание с радостью приняло приветствие Архиепископа Джованни д’Аниелло, который подчеркнул значение юбилея – 30-летия восстановления католической иерархии на территории России на фоне подвигов христиан предыдущих поколений, а также значение сотрудничества и дружбы с представителями иных конфессий и всеми людьми доброй воли в России. Апостольский Нунций надеется продолжить посещение епархий и приходов, в т. ч. отдаленных и малочисленных, а также общение с представителями Православия, иных конфессий и религий, государственных властей, науки и культуры в различных регионах России.

Участники конференции обсудили жизнь приходов и семинарии, в частности развитие церковной жизни и пастырского служения за прошедшие шесть месяцев. Они выразили радость в связи с возобновлением, хотя и постепенным и осторожным, церковной жизни в условиях пандемии. При этом конференция оставила в силе диспенсацию от участия в воскресной Евхаристии в связи с повышенным риском инфекции COVID-19.

Особым образом епископы благодарны за празднование уже упомянутого юбилея, что во многом является заслугой Преображенской епархии в Новосибирске и Епископа Иосифа Верта.

Епископы призывают верных и других людей доброй воли активно принять участие во всемирном синодальном процессе, в рамках которого по воле Папы Франциска все, прислушиваясь к Святому Духу, могут выразить, как проявляется (и в чем недостаточно проявляется) в Церкви общность жизни и служения. Данный процесс начался 9 октября в Риме, а 17 октября – в епархиях. Сначала члены приходов, общин и других групп призваны говорить друг с другом о своем опыте синодальности («соборности», общности) в Церкви, чтобы затем сообщить результаты своих бесед епархиям, примерно до конца февраля. Данный процесс продолжается в епархиях, затем на национальном и континентальном уровне, а осенью 2023 г. в Риме соберется Синод епископов.

Конференция заочно встретилась с епархиальными руководителями Каритас и ответственными за благотворительную работу, а также с ответственными Каритас на национальном и европейском уровнях. В период пандемии приоритетом благотворительной работы становится заново посмотреть, каковы сейчас самые острые нужды людей. Епископам было также важно, чтобы забота о бедных играла важную роль в каждом приходе. Желательно, чтобы ежегодно в «неделю милосердия» (в этом году с 7–13 ноября) и в «день бедных» (14 ноября) в каждом приходе проходило хотя бы одно мероприятие, направленное на помощь бедным.

Конференция учредила комиссию по отношениям с государственными властями с представителями из каждой епархии, во главе с Епископом Николаем Дубининым.

Конференция также учредила комиссию из священнослужителей и независимых экспертов, во главе с Архиепископом Павлом Пецци, которая должна способствовать защите детей и взрослых от насилия в рамках Церкви, а также следить за соблюдением справедливости в случае обвинений.

Пресс-секретарем конференции и координатором работы со СМИ назначен священник Кирилл Горбунов из Москвы.

Было принято решение, что в дальнейшем особый сбор пожертвований на Предсеминарию в Новосибирске будет проходить в Вербное воскресенье, на служение «Каритас» («День бедных») – в предпоследнее воскресенье литургического года, а на Дни молодежи – в Воскресенье Христа Царя.

Следующее Пленарное заседание состоится 22–23 февраля 2022 г. в Иркутске.



Штефан Липке SJ

Секретарь

Архиепископ Павел Пецци

Председатель

Томск, 13 октября 2021 г.



Источник: Официальный сайт ККЕР