Сегодня монашествующие и члены институтов посвященной Богу жизни обновляют свои обеты

2 февраля в Церкви с древних времен отмечается праздник Сретения Господня. И сегодня подходит к концу встреча монашествующих Преображенской епархии.



Более молодая традиция, принятая у католиков, связывает с днем посвящения Младенца Иисуса Его Небесному Отцу в Иерусалимском храме празднование Дня посвященной Богу жизни, главными действующими лицами которого являются сегодняшние последователи Иисуса в соблюдении трех евангельских советов.

В этот день монашествующие и члены секулярных институтов посвященной Богу жизни обновляют свои обеты целомудрия и послушания, а вся Церковь молится об их святости.

На торжественной Мессе праздника в Кафедральном соборе Преображения Господня сегодня по традиции будут освящены свечи, после чего состоится процессия с возженными светильниками к алтарю. А перед заключительным благословением будет иметь место чин обновления монашествующими своих обетов.



Молитва к Пресвятой Деве Марии за монашествующих:

Пресвятая Богородица, образ Церкви, Невесты без пятна и порока, поддержи посвящённых Богу людей в их стремлении к вечному и единственному Блаженству.

Тебе вверяем их, Дева Посещения, чтобы они могли выйти навстречу человеческим нуждам, дабы принести помощь, но, прежде всего, нести Христа. Научи их проповедовать чудеса, которые Господь сотворил в мире, чтобы все люди смогли величать Его имя. Поддержи их труды ради бедных, голодных, лишённых надежды, всех малых сих и всех, кто искренним сердцем ищет Твоего Сына.

К Тебе, наша Матерь, желающая духовного и апостольского обновления Своих сынов и дочерей как ответа любви и всецелого посвящения себя Христу, мы с упованием обращаем нашу молитву.

Ты, всегда творившая волю Отца, скорая в послушании, бесстрашная в бедности, чуткая в плодотворной девственности! Ходатайствуй перед Твоим Божественным Сыном, чтобы все, получившие дар следования за Ним в посвящённой жизни, смогли нести свидетельство об этом даре своей преображенной жизнью, в радости шествуя вместе со всеми своими братьями и сёстрами к Небесной Отчизне и к невечернему свету.

Просим Тебя об этом, чтобы во всех и во всём был прославляем, благословляем и любим Всевышний Господь всего сущего, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.