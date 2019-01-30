В преддверии Дня посвященной Богу жизни в Новосибирске проходит традиционная встреча сестер-монахинь

С 30 января по 2 февраля в столице Сибири, в помещении Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры проходит организованная Советом сестер-монахинь Преображенской епархии по благословению Владыки Иосифа Верта встреча монахинь. Сам Владыка обратился к ее участницам со вступительным словом. Подобные мероприятия давно уже стали доброй традицией в нашей епархии, и обычно к ним бывают приурочены полезные семинары и конференции.

Тематика нынешней встречи отражена в ее девизе: «Община — место роста и святости», а разобраться в ее многообразных аспектах поможет преподаватель Высшей Духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, о. Мариано Седано, CMF, уже не раз выступавший с важными докладами на наших епархиальных форумах. Заметим, что как тема встречи, так и личность ее ведущего были избраны самими сестрами в ходе предварительного опроса подавляющим большинством голосов. В расписании нынешней встречи монашествующих много времени отводится работе в группах, причем не только в «обычных» по составу, из семи человек, но и в совсем маленьких, из двух-трех сестер. Курирует эту часть программы также о. Мариано, и по его убеждению именно такая форма работы даст возможность как следует обсудить во всём их многообразии условия и нюансы служения сестер-монахинь на сибирских просторах и раскрыть их грядущие перспективы.



Как всегда, в ходе встречи сестер слово будет предоставлено представительницам какой-то одной из Конгрегаций, несущих служение в нашей Преображенской епархии. На этот раз о своей истории, харизме и дне сегодняшнем расскажут Сестры Семьи Марии, трудящиеся в приходе Святого Петра в городе Тальменке Алтайского края. В культурную программу форума монашествующих входят посещение Новосибирской филармонии, где будет дан концерт «Венеция Вивальди», и подготовленный собственными силами «Веселый вечер» с юмористическими номерами, конкурсами и викторинами. На последний день встречи, 2 февраля, в праздник Сретения Господня, который также является в Католической Церкви Днем посвященной Богу жизни, кроме торжественной Мессы намечена тоже ставшая традиционной поездка в Сибирский Кармил, в ходе которой монахини, осуществляющие в Церкви «служение Марфы», вознесут молитвы вместе со своими сестрами, пребывающими в затворе.



Отметим, что в этом году во встрече принимает участие порядка 50-ти сестер-монахинь. Приглашение участвовать в ее работе получили также монахи-мужчины, и некоторые из них любезно им воспользовались.

По информации сестры Антонии Ледницкой, FC

Фото телестудии КАНА