Монахиня-адвокат

Ватиканская газета «Оссерваторе Романо» продолжает публиковать свидетельства монашествующих в преддверии праздника Сретения Господня, когда Католическая Церковь отмечает день посвященной Богу жизни. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На этот раз своей историей с корреспондентом газеты поделилась монахиня из Конгрегации Сестер Святого Иосифа Леонида Катунге из Кении. Она является одной из немногих – точнее, всего трех – сестер-адвокатов в стране, специализирующихся не только на церковном, но и на гражданском праве. Сорокалетняя монахиня преподает также литургику в Католическом университете Восточной Африки и в университетском колледже Тангаза.

Сестра Леонида получила степень доктора богословия и одновременно с теологией начала изучать каноническое право, однако посчитала, что этого недостаточно: в поместной Церкви ощущалась острая нехватка специалистов в области гражданского права для того, чтобы помочь монашествующим в Кении защитить их права, в первую очередь имущественные и наследственные: Церковь в Кении располагает большим количеством образовательных и медицинских учреждений и особенно нуждается в юридических консультациях и адвокатской помощи в связи с полемикой, возникшей недавно по поводу незаконного использования некоторыми политиками земель, которые принадлежат монастырям.

Сестра Леонида рассказала, что желание стать адвокатом появилось во многом благодаря сестрам: «Меня считали очень сильным человеком, и другие сестры из моей Конгрегации часто просили о помощи, а я хотела им помочь, мне нравится помогать людям». Монахиня убеждена, что священники и монахини должны непременно знать о собственных правах и изучать их. Она надеется, что вскоре каждая Конгрегация сможет располагать собственной правозащитницей из своих же сестер.