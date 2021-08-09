Монахи-бенедиктинцы возвращаются в историческое аббатство в Солиньяке

Монахи-бенедиктинцы 1 августа 2021 года переехали в историческое аббатство святых апостолов Петра и Павла в Солиньяке на западе центральной Франции после 230-летнего отсутствия. Подробности передает Седмица со ссылкой на CNA.

Впервые после Французской революции бенедиктинцы вернулись в эту историческую христианскую обитель, основанную святым Элигием в VII веке.

Это событие, которое местные католики считают провиденциальным, действительно имеет символическое значение, особенно в то время, когда многие религиозные сооружения во Франции находятся в состоянии упада и разрушения, обречены на исчезновение, или же приобретаются для перепрофилирования под светские цели.

О возвращении монахов недавно объявила Лиможская епархия Католической Церкви Франции в пресс-релизе, подписанном местным епископом Пьером-Антуаном Бозо и о. Жаном-Бернаром Мари Бори, настоятелем аббатства Сен-Жозеф де Клерваль во французском регионе Бургундия, который приобрел аббатство, чтобы вновь устроить в нем монастырь. Монахи Клерваля одобрили проект основания новой обители большинством в две трети голосов.

После того, как антиклерикально настроенные революционеры изгнали монахов-бенедиктинцев в 1790 году, аббатство в Солиньяке последовательно использовалось как тюрьма, школа-интернат для девочек и фарфоровая фабрика до 1930 года.

Аббатство также служил убежищем для католических учителей во время Второй мировой войны, прежде чем принять в свои стены Миссионеров Облатов Непорочной Девы Марии в 1945 году. Община Облатов оставалась здесь до 1990-х годов. Наконец, монастырь был передан в собственность Лиможской епархии в 2011 году. Аббатство оставалось незанятым последние 17 лет.

Епископ Бозо сказал в интервью CNA, что возвращение бенедиктинцев стало плодом долгого периода взаимного знакомства и узнавания, в течение которого он несколько раз встречался с будущим настоятелем нового монастыря.

«Я благодарю за эту замечательную новость, потому что мы много лет искали различные решения для этого места, и в конечном итоге этот успешный проект наиболее соответствует первоначальной цели этого аббатства, построенного святым Элигием, то есть принятие общины монахов, особенно монахов-бенедиктинцев», – сказал прелат.

Отец Жан-Бернар Мари Бори сообщил местной епархиальной газете, что, помимо восстановления бенедиктинского монастыря, его главная цель – сделать аббатство духовным центром, посвященным молитве и уединению, устроенным вокруг монастыря и вмещающим большее количество людей, чем аббатство Сен-Жозеф де Клерваль.

Имеются также планы разместить в обители молодых людей, готовящихся к конфирмации и другим церковным мероприятиям.

О. Бори сказал: «В этом месте поколения молящихся следовали друг за другом, образуя монашескую питательную среду, на которой «вырастет» новая возрожденная поросль старого бенедиктинского ствола: более 1150 лет монашеского присутствия связывают нас с великой традицией, таким образом возобновляя цепочку молитв».

Однако эти обширные планы потребуют нескольких лет работы внутри различных зданий аббатства, которые расположены на значительной площади. Ожидается, что этот процесс будет долгим, трудным и дорогостоящим.

Несколько монахов прибыли в аббатство в Солиньяке в начале августа, чтобы подготовиться к возобновлению в нем монашеской жизни. Они будут наблюдать за начальной работой, чтобы затем принять в монастыре остальных собратьев, которые переедут в монастырь позднее.

Епископ Бозо отслужит в аббатстве инаугурационную мессу 28 ноября этого года, в первое воскресенье Адвента. Епархия объявила, что с этого дня монахи будут ежедневно проводить мессу в церкви аббатства, следуя ординарной форме римского обряда, но с григорианским пением на латыни. Богослужения будут открытыми для публики.

Монахи также будут участвовать в местной хозяйственно-экономической жизни, начав с сотрудничества с католической системой образования. Также планируется открыть магазин с местными продуктами в рамках двухлетних технических курсов в области сельского хозяйства. Монахи смогут продавать свою продукцию через магазин и вносить свой вклад в обучение студентов, время от времени приглашая их в свои сады.

По словам епископа Бозо, новый монастырь обещает стать «настоящим благословением для этого очень дехристианизированного сельского региона, полностью лишенного мужских созерцательных общин со времен революции».

«Я глубоко убежден в плодотворности созерцательной жизни, особенно в нашем быстро меняющемся мире, отмеченном материализмом и индивидуализмом», – сказал прелат в интервью CNA.

Епископ добавил, что «добрые плоды» от возрожденной обители будут видны «в долгосрочной перспективе» через «более глубокие корни, которые порождает это присутствие и которые обеспечат поддержку миссионерам». Он продолжил: «Эта изначальная форма жизни, которая идет вразрез с течением современного мира, может принести много пользы людям, которым будет предложено то, что Бенедикт XVI называл «оазисом», местом, в котором нуждаются все христиане, чтобы помолодеть духом».

«В тени этой общины можно освежиться, помолиться, встретиться с Господом в тишине, в мире, в окружении людей, колеблющихся в медленном и очень правильном ритме… это прекрасно, – сказал епископ. – Эта жизненная мудрость, присущая правлению святого Бенедикта, в том, как оно действует, является чем-то таким обнадеживающим для наших дезориентированных времен».